我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

編譯盧炯燊／綜合25日電

一項最新研究發現，美國亞裔接觸與癌症相關「永久性化學物質」(forever chemicals)的機會，明顯高於其他族裔。

這份在24日出版的「環境科學與技術」(Environmental Science and Technology)雜誌上發表的報告，首次在計算個人總體「接觸負擔」時，將不同族裔接觸有毒PFAS的各種來源，包括不同的飲食和行為習慣也納入考慮範疇。

PFAS是多氟和全氟烷基物質，種類多達數千種，通常透過工業廢水及各種消費品，例如防油防水的雨衣，或用於不沾鍋具的塗層等，滲入到飲用水供應系統及土壤裡。由於這些化學物質具有極高的持久性和積聚性，部分可以積聚在人體內，故被稱為永久性化學物質。

至於PFAS接觸負擔是指每個人對數千種合成化合物的累積性接觸情況，接觸這些永久性化學物質可導致許多疾病，包括甲狀腺疾病、腎癌和睪丸癌。

負責研究及撰寫報告的西奈山伊坎醫學院(Mount Sinai's Icahn School of Medicine)人口健康科學副教授謝莉‧劉(Shelley Liu)說，如果以一刀切的方式來量化每個人的接觸負擔，族裔之間的接觸差異就會給隱藏起來。

為了探究種族之間潛在的接觸差異，她與同事採用了名為「混合項目反應理論」的心理測量及數據科學方法。

研究發現，亞裔接觸到相關物質的水平比白人高88.5%，但墨西哥裔及西裔反而比白人分別低88.5%和30.8%。此外，家庭收入較高的個人，接觸到PFAS也較高。

研究人員認為接觸PFAS來源的差異，有可能是與食物及行為習慣有關，但具體原因未能確定。

謝莉‧劉說，為了促進精確的環境健康，必須優化、公平地量化PFAS混合物的接觸負擔，以確保接觸負擔指標對所有人來說都是公平的。

亞裔 醫學 癌症

上一則

T恤、馬克杯都有 川普監獄照「周邊小物」開賣引熱議

下一則

使用走私肉毒桿菌注射液 南加亞裔抗疫名醫認罪

延伸閱讀

FDA喊停用2眼藥水 遭5真菌和細菌汙染 嚴重恐危及性命

FDA喊停用2眼藥水 遭5真菌和細菌汙染 嚴重恐危及性命
新州大西洋郡4死爆炸案 屋囤大量火藥

新州大西洋郡4死爆炸案 屋囤大量火藥
棉條等生理用品被發現含永久化學物質 殘留體內恐致癌

棉條等生理用品被發現含永久化學物質 殘留體內恐致癌
棉條等生理用品 含永久化學物質…恐致癌、擾亂內分泌

棉條等生理用品 含永久化學物質…恐致癌、擾亂內分泌

熱門新聞

海基會人員在海關協助台胞辦理出關手續。(圖：台商提供)

昔因通緝躲到中國…大毒梟淪落街頭 寧願回台吃牢飯

2023-08-21 10:25
華爾街日報指中國40年來經濟發展已近停滯，各項刺激措施都不見效，民眾會逐漸失去對習近平的信心。圖為習近平5月10日到河北雄安新區，視察雄安城際站。(新華社)

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

2023-08-21 00:48
蓋洛普調查，民眾認為波士頓、達拉斯是居住和旅遊最安全的城市。圖為波士頓著名的馬拉松賽。（Getty Images）

全美最安心城市在達拉斯、波士頓 這2城最危險

2023-08-23 06:00
颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

2023-08-20 13:48
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

2023-08-18 20:51
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

2023-08-18 22:17

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案