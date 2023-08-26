亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

一項最新研究發現，美國亞裔 接觸與癌症 相關「永久性化學物質」(forever chemicals)的機會，明顯高於其他族裔。

這份在24日出版的「環境科學與技術」(Environmental Science and Technology)雜誌上發表的報告，首次在計算個人總體「接觸負擔」時，將不同族裔接觸有毒PFAS的各種來源，包括不同的飲食和行為習慣也納入考慮範疇。

PFAS是多氟和全氟烷基物質，種類多達數千種，通常透過工業廢水及各種消費品，例如防油防水的雨衣，或用於不沾鍋具的塗層等，滲入到飲用水供應系統及土壤裡。由於這些化學物質具有極高的持久性和積聚性，部分可以積聚在人體內，故被稱為永久性化學物質。

至於PFAS接觸負擔是指每個人對數千種合成化合物的累積性接觸情況，接觸這些永久性化學物質可導致許多疾病，包括甲狀腺疾病、腎癌和睪丸癌。

負責研究及撰寫報告的西奈山伊坎醫學 院(Mount Sinai's Icahn School of Medicine)人口健康科學副教授謝莉‧劉(Shelley Liu)說，如果以一刀切的方式來量化每個人的接觸負擔，族裔之間的接觸差異就會給隱藏起來。

為了探究種族之間潛在的接觸差異，她與同事採用了名為「混合項目反應理論」的心理測量及數據科學方法。

研究發現，亞裔接觸到相關物質的水平比白人高88.5%，但墨西哥裔及西裔反而比白人分別低88.5%和30.8%。此外，家庭收入較高的個人，接觸到PFAS也較高。

研究人員認為接觸PFAS來源的差異，有可能是與食物及行為習慣有關，但具體原因未能確定。

謝莉‧劉說，為了促進精確的環境健康，必須優化、公平地量化PFAS混合物的接觸負擔，以確保接觸負擔指標對所有人來說都是公平的。