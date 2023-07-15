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15年首見 美最大進口國 中國被墨、加超越

編譯林奇賢／綜合報導
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。(路透)
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。(路透)

日經新聞報導，隨著美中兩大經濟體持續脫鉤，中國今年上半年對美出口貿易額，將被墨西哥加拿大超越，美國最大進口來源國將不再是中國，為15年首見。

美國商務部數據顯示，美國今年1到5月從中國進口的商品總額，較去年同期減少約25%，至1690億美元，中國貨占美進口貿易額比重也降至19年來最低的13.4%，比一年前下滑3.3個百分點。各類從中國進口的產品都見下滑，特別是半導體，進口額甚至腰斬。

與此同時，美國從墨西哥進口的總額攀抵1950億美元，是歷來同期最高，加拿大以1760億美元緊隨其後。6月預料也將維持相同趨勢，因此今年上半年美國從這兩國的進口總額將高於中國。

隨著中國影響力消退，東南亞出口至美國商品也增加。美國1-5月從東協成員國進口的總額為1240億美元，是歷來同期次高。過去十年來，東協占美進口貿易額比重增加一倍。

至於這段時間美國對中國的出口額大致持平，為620億美元，使中國仍是美國第三大出口市場，但占美國出口貿易額比重僅7.5%左右，是墨西哥或加拿大的一半。相形下，中國占美國出口貿易額比重，在2020年時以略低於9%達到高峰。

中國2009年超越加拿大，成為美國最大進口來源國。中國占美進口貿易額比重，在2015到2018年達到約20%的高峰，從川普執政後開始下滑。當時美國政府為振興本國製造業，對價值3700億美元的中國進口商品額外課徵高額關稅。

在拜登上任後也沒有撤銷這些關稅，還以國安為由，防堵中國打入先進半導體和電信設備等領域。

另外，美國企業正重新布局全球生產據點。例如，蘋果公司鼓勵台灣等國的供應商，將製造中心從中國移到東南亞和印度等地。

在此同時，中國也逐漸把出口重心轉向東南亞。中國的貿易數據顯示，今年來對美國的出口額下滑17%，而對東協出口額成長2%。某些市場觀察家倒也認為，這是中企日益增加「洗產地」的行為所致，他們將產品出口到東南亞地區進行加工處理後，再銷往美國和其他地方。

東南亞 加拿大 墨西哥

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