最高院招生案裁決後 加州亞裔名校錄取率料將提高

常春藤聯盟的康奈爾大學畢業典禮，眾多亞裔畢業生笑得開心。(記者丁曙／攝影)

聯邦最高法院29日裁決，考量族裔背景的大學招生 政策違憲。該項裁決對於菁英大學招生將有重大影響，從加州歷史經驗看，未來名校錄取亞裔 的比率會進一步提高。

以往加州大學 的招生政策是事先預設種族和性別的分配額，並不是以學業成績作為唯一的錄取標準、分數面前人人平等，而是利益均分。但是，加州選民於1996年11月通過了209公投案 (Proposition 209)，禁止州政府機構考慮種族、性別或族裔，特別是在公共就業、公共承包和公共教育領域。此後，加大理事會取消了族裔配額的招生政策，結果，新生比率出現了變化。

各所大學每年錄取名額有限，要提高某些族裔的入學率，只有降低其他族裔錄取率；反之，要提高亞裔生錄取率必須取消族裔限制。數據顯示，在實施平權招生政策的1997年秋季，加州大學錄取亞裔生1萬2771人占比33.2%。在廢除平權招生政策的2002年秋季，加州大學錄取亞裔1萬6350人占比33.8%，亞裔入學人數和比率同步成長。當時教育界一項分析指出，取消平權招生政策，完全貫徹「擇優錄取」的招生原則，今後加州大學每年亞裔錄取率還會提高15%到25%。

但其他少數族裔情況相反，非洲裔和拉美裔學生的錄取率普遍下降，其中，最知名的兩個校區—柏克萊(Berkeley)和洛杉磯(UCLA)，非洲裔和西語裔入學人數下降了一半，尤其是柏克萊加大法學院第二年僅錄取了兩名非洲裔，當時被民權團體痛批。

因此，取消平權招生政策，執行「種族中立」(Race-neutral)，可以使亞裔生有更多機會進人加大系統深造，所以華裔從自身利益出發，多數選擇支持「族裔中立」的政策。

因此，高院6月29日的裁決對於今後招生也有類似影響。菁英大學阿默斯特學院(Amherst College)招生辦主任麥甘(Matthew McGann)預測，今後實施完全的「種族中立」招生政策，將使該校的黑人、拉美裔和土著人口減少一半。

因此，加州平權教育團體「大學機會運動」(Campaign for College Opportunity)強烈譴責高院禁止大學招生考量平權措施。該團體指出，最高法院禁止在高等教育中使用種族意識(race-conscious)招生的裁決是對民主的威脅，也是對大學在大學校園促進種族融合方面所取得進展的攻擊。當下仍有太多的西語裔、非洲裔、亞太裔及印地安人／阿拉斯加原住民(AIAN)學生，被美國的頂尖大學和學院拒之門外，他們的學術、社會和生活狀況不容樂觀。