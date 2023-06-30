我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

最高院招生案裁決後 加州亞裔名校錄取率料將提高

記者丁曙／洛杉磯報導
常春藤聯盟的康奈爾大學畢業典禮，眾多亞裔畢業生笑得開心。(記者丁曙／攝影)
常春藤聯盟的康奈爾大學畢業典禮，眾多亞裔畢業生笑得開心。(記者丁曙／攝影)

聯邦最高法院29日裁決，考量族裔背景的大學招生政策違憲。該項裁決對於菁英大學招生將有重大影響，從加州歷史經驗看，未來名校錄取亞裔的比率會進一步提高。

以往加州大學的招生政策是事先預設種族和性別的分配額，並不是以學業成績作為唯一的錄取標準、分數面前人人平等，而是利益均分。但是，加州選民於1996年11月通過了209公投案 (Proposition 209)，禁止州政府機構考慮種族、性別或族裔，特別是在公共就業、公共承包和公共教育領域。此後，加大理事會取消了族裔配額的招生政策，結果，新生比率出現了變化。

各所大學每年錄取名額有限，要提高某些族裔的入學率，只有降低其他族裔錄取率；反之，要提高亞裔生錄取率必須取消族裔限制。數據顯示，在實施平權招生政策的1997年秋季，加州大學錄取亞裔生1萬2771人占比33.2%。在廢除平權招生政策的2002年秋季，加州大學錄取亞裔1萬6350人占比33.8%，亞裔入學人數和比率同步成長。當時教育界一項分析指出，取消平權招生政策，完全貫徹「擇優錄取」的招生原則，今後加州大學每年亞裔錄取率還會提高15%到25%。

但其他少數族裔情況相反，非洲裔和拉美裔學生的錄取率普遍下降，其中，最知名的兩個校區—柏克萊(Berkeley)和洛杉磯(UCLA)，非洲裔和西語裔入學人數下降了一半，尤其是柏克萊加大法學院第二年僅錄取了兩名非洲裔，當時被民權團體痛批。

因此，取消平權招生政策，執行「種族中立」(Race-neutral)，可以使亞裔生有更多機會進人加大系統深造，所以華裔從自身利益出發，多數選擇支持「族裔中立」的政策。

因此，高院6月29日的裁決對於今後招生也有類似影響。菁英大學阿默斯特學院(Amherst College)招生辦主任麥甘(Matthew McGann)預測，今後實施完全的「種族中立」招生政策，將使該校的黑人、拉美裔和土著人口減少一半。

因此，加州平權教育團體「大學機會運動」(Campaign for College Opportunity)強烈譴責高院禁止大學招生考量平權措施。該團體指出，最高法院禁止在高等教育中使用種族意識(race-conscious)招生的裁決是對民主的威脅，也是對大學在大學校園促進種族融合方面所取得進展的攻擊。當下仍有太多的西語裔、非洲裔、亞太裔及印地安人／阿拉斯加原住民(AIAN)學生，被美國的頂尖大學和學院拒之門外，他們的學術、社會和生活狀況不容樂觀。

誕生於1960年代的平權措施是少數族裔和婦女民權運動深入發展的產物，針對當時美國社會存在的種族歧視和白人至上的現象，提出了讓少數族裔和婦女同樣有機會升學、就業和發展經濟的主張。加大系統採用的族裔配額招生政策(quota)便是這項法案的結果之一。未料後來，這項政策反而束縛了亞裔生的名校錄取率。

大學機會運動呼籲高等教育人人有份。(Campaign for College O...
大學機會運動呼籲高等教育人人有份。(Campaign for College Opportunity)

招生 加州大學 亞裔

上一則

芝加哥華裔：反對平權措施 是反對打大旗後的種族歧視

下一則

大學將放棄招不同族裔的學生？恐難有定論

延伸閱讀

高院裁決有利亞裔名校錄取率

高院裁決有利亞裔名校錄取率
最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好

最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好
加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換
亞裔教育團體最高院前集會 慶祝招生案裁決

亞裔教育團體最高院前集會 慶祝招生案裁決

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

2023-06-22 16:48

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟