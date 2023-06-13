布林肯證實古巴監聽站：拜登政府透過外交 拖慢中國監控行動

國務卿布林肯12日說，拜登政府已透過外交政策拖慢中國監控行動。(路透)

「華爾街日報」8日報導中國與古巴 達成協議、在當地建立一座電子監聽站，白宮 一度否認，但10日改口承認；國務卿布林肯(Antony Blinken)12日再度證實確有此事，且拜登 政府已透過外交政策拖慢中國行動。然而白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)卻一再堅持報導不準確，但因該事件未解密，他無法提供進一步的細節。

半島電視台(Aljazeera)報導，布林肯12日表示中國－古巴行動是「北京試圖拓展世界各地的海外物流基地基礎建設的一系列計畫」之一，目標是在更遠的距離外投放和維持軍事力量，且拜登總統上任時便聽取了相關簡報。

布林肯稱間諜活動是一個長達數年的問題，暗示前總統川普的反應不足。「我們的評估是，儘管上屆政府嘗試應對挑戰，但在這個問題上沒有取得足夠進展。我們需要更直接的方法。」

布林肯說，他們一直謹慎地暗中執行並取得成果，不過他無法深入了解拜登政府打擊中國間諜活動所採取的每一個步驟。但戰略始於外交，美方正在接洽有意設立中國基地的政府、與他們交換資訊。「我們的專家評估，這些外交行動已減緩了中國的計畫，這是我們非常密切監測的事情。」

相對地，柯比12日堅持先前論調，稱原始報導的框架不準確，但他無法提供進一步的背景細節，因為事件尚未解密。柯比說，這些資訊的敏感性使白宮根本無法深入了解更多細節，因此在華爾街日報首次報導後，他們已盡可能與情報界迅速合作，試圖調降一些背景資料的等級，以便白宮可以趕在周末提供正確資訊。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)報導，柯比也辯護拜登政府處理此事的方式，稱他們正迅速解密相關情報，以便公開分享。「以此事件的重要性，我們已經非常開誠布公。可惜的是，外界似乎並不嚴正看待此事，那些消息來源認為直接把這種事公開給大眾媒體是有益的，但絕對不是。」