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類月球 地球多了小衛星 繞太陽運行 直到公元3700年

記者張聲肇／綜合報導
「全景觀察暨快速反應望遠鏡」(Pan-STARRS)也發現另一顆知名準衛星2016 HO3，始終與地球保持夥伴關係。這次又發現2023 FW13。（NASA/JPL-Caltech）
「全景觀察暨快速反應望遠鏡」(Pan-STARRS)也發現另一顆知名準衛星2016 HO3，始終與地球保持夥伴關係。這次又發現2023 FW13。（NASA/JPL-Caltech）

天文學界發現，地球又多了個小衛星；不過，這顆「類月球」環繞太陽運行，和地心引力無關，但會環繞地球運行至少直到公元3700年，對地球不具威脅。

專家運用「全景觀察暨快速反應望遠鏡」(Pan-STARRS)望遠鏡在夏威夷哈里亞卡拉火山頂觀測到這顆直徑只有10至15公尺的隕石，取名為2023 FW13，估計公元前100年就出現在地球附近。它和2016年發現的 469219 Kamoʻoalewa準月球都不會危及地球。

2023 FW13和月球不同，因為它的運行軌道不在地球的「希爾區」(Hill sphere)，也就是不受地心引力的影響，不像月球運行，受地心引力影響。

地球的希爾區直徑約有93萬2000哩(150萬公里)；2023 FW13距地球的軌道則有160萬哩。

科羅拉多州圓石城太空科學研究所資深科學家哈里斯(Alan Harris)說，它運行軌道的維度(Dimension)非常大，半徑就有0.18個天文單位，基本上它的運行與地球毫無關聯。

其他天文觀測望遠鏡也確認2023 FW13的存在後，國際天文聯盟的小行星中心把它列入紀錄。它的大小還沒確認，隕石專家斌佐爾(Richard Binzel)估計約在30到50呎之間，也就是10到15米，不能和直徑2159哩的月球比。

它繞行太陽一周的時間和地球幾乎相等，需要365.42天，或1.0005地球年；繞行地球的橢圓形軌道，最長的兩端，可達到火星和金星距離之半。

這種準衛星通常遵循「穩定」的軌道繞地而行幾十年，隨後漸行漸遠，最終離開地球軌道。

業餘天文學家鄧恩(Tony Dunn)說，2023 FW13較特殊的是，它已經當地球準衛星很多個世紀，還要繼續15個世紀。

另一個知名準衛星469219 Kamoʻoalewa(又名2016 HO3)也是Pan-STARRS發現的。

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