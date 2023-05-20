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拜登取消訪澳 記者每人損失2.5萬 未來恐不再包機隨行

編譯俞仲慈／綜合19日電

拜登總統為了國債談判取消訪問澳洲行程，卻讓每名原本預定採訪這趟澳洲行的記者損失2萬5000元。

華盛頓郵報報導，美國主要媒體聯合斥資76萬元包機，方便記者隨行採訪，不料拜登為了趕回華府和國會協商債務上限危機，臨時取消澳洲之行，讓包機預付訂金打水漂，在新聞業財務捉襟見肘的情況下，未來可能不會再花大錢包機採訪總統海外行程。

根據報導，白宮旅行辦公室(White House Travel Office)為隨行採訪的55名記者，預定一架包機，費用約76萬元，平均每人1萬4000元；白宮特派員協會(White House Correspondents' Association)主席基斯(Tamara Keith)17日發給會員一份備忘錄，每位記者訂金約7700元，因為包機取消，訂金可能完全拿不回來。

基斯表示正和航空公司協商，希望能夠取回部分訂金；她說：「當總統面臨預算或債務上限危機期間出訪時，他的行程可能會隨時改變，這是我們必須承擔的風險。」而記者海外採訪，包括住宿、地面交通以及新聞處理等各項出差費用，也可能肉包子打狗，有去無回。

根據匿名相關人士透露，拜登總統臨時取消澳洲訪問，隨行採訪記者每人出差費高達2萬5000元，損失將由業者概括承受。

儘管包機比商業航班昂貴，但許多記者皆表示，在總統出訪時安排包機，才能夠及時掌握最新動態，但此次讓新聞業蒙受龐大金錢損失，「尤其是在媒體業進行裁員之際」，一位曾多次跟著總統出訪的白宮記者強調，新聞業越來越不願意冒著損失差旅費的風險，去採訪可能不會發生的新聞；另一名記者也坦承：「未來數年內可能不再有包機，我們現在幾乎負擔不起這筆出差費。」

因此部分媒體在總統出訪之際，已經改變或縮小採訪陣容，包括派記者以接力方式採訪總統的各個行程；或是捨棄全程採訪，改為重點式採訪；部分媒體甚至完全不派記者隨行，仰賴和總統一起搭乘空軍一號的少數記者提供新聞資料「加工」。

基斯在備忘錄中表示：「在處理這種非比尋常和不幸的情況時」，呼籲白宮記者保持耐心。

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