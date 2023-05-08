德州2天16死 達拉斯商城兇手濫射 8死7傷 SUV暴衝無證客 8死9傷

德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地警方處理遭撞死的無證客屍體。(路透)

德州 6日、7日連續發生兩件重大慘案，曾任保全的33歲男子6日下午在達拉斯郊區「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)購物商城對人群開槍造成八死亡及多人受傷；邊境城市布朗斯維爾(Brownsville)7日則發生天主教慈善機構庇護中心附近，八名無證移民在公車站候車時被一輛多功能車(SUV)撞死，另有九人受傷，警方表示，駕駛是否蓄意撞人，有待進一步釐清。

槍手已遭擊斃 與右派極端主義關係密切

德州公共安全廳7日指出，33歲男子賈西 亞(Mauricio Garcia)是6日下午在艾倫購物中心持AR-15步槍掃射造成八人死亡的槍手，另有至少七人受傷。警方尚未公布賈西亞犯案動機，但消息人士透露，調查人員從社群媒體動態發現，賈西亞與右派極端主義關係密切。

德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」6日發生大規模槍擊案，八人喪命，當時購物者驚恐萬分，在警方要求下舉高雙手，快步逃出。(美聯社) 德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」6日發生大規模槍擊案，八人喪命。許多人7日在命案現場外聚集，哀悼死者。(美聯社)

一名艾倫警察局員警6日下午剛好在「艾倫名品暢貨中心」處理其他案件，聽到槍聲後趕往事發地點，開槍擊 斃賈西亞。警方判斷賈西亞獨自作案。

另外，德州警方指出，為無證移民提供收容服務的「歐札南中心」(Ozanam Center)附近，一群民眾在公車站候車時遭一輛多功能車衝撞，七人當場死亡。布朗斯維爾消防局說，車禍發生於7日上午8時30分左右，共有11名傷者被救護車送往醫院，其中一人在當晚宣告死亡。

是否蓄意撞人 西語裔駕駛不配合調查

布朗斯維爾警官桑多瓦爾(Martin Sandoval)說，警方正在調查駕駛人是否神智不清，或者事件發生純屬意外。

桑多瓦爾同時表示，多功能車駕駛人為西語裔男子，接受警方詢問時態度並不配合，「他給了我們好幾種名字」。桑多瓦爾說，警方將透過指紋比對確認駕駛人身分，警方已經以「危險駕駛」罪名移送法辦。

德州布朗斯維爾市7日開車撞死多位無證客慘案，當地警方在現場採樣，撞死的多為來自委內瑞拉的無證客。(路透) 在邊城布朗斯維爾市用來犯案撞死八名無證客的SUV休旅車，受損嚴重，顯見當時強大衝撞力。(美聯社)

非營利研究組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計，2023年開年以來五個月間，美國各地共計發生202起大規模槍械案。大規模槍擊案(mass shootings)定義為至少四人以上遭到槍擊。

有線電視新聞網(CNN)報導，賈西亞行兇時穿著服裝胸前有著「右翼敢死隊」(RWDS)縮寫字樣標章。專門研究仇恨團體的非營利組織「南方貧困法律中心」(SPLC)指出，過去幾年裡，某些極端主義團體成員出現公共場合時，身上都戴有「RWDS」縮寫的標章。

根據德州公安廳管理的「德州網路隱私安全」(Texas Online Private Security)資料庫，賈西亞因為從事保全人員工作而接受專業的槍枝使用訓練。