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銀行危機疑涉股價「市場操縱」 聯邦調查

記者顏伶如／綜合報導
美國的地區型銀行股價連日暴跌，已引起聯邦注意是否有人做空操控股價。圖為已被接管的第一共和銀行。（Getty Images）
美國的地區型銀行股價連日暴跌，已引起聯邦注意是否有人做空操控股價。圖為已被接管的第一共和銀行。（Getty Images）

路透4日引述知情人士報導，聯邦官員與各州官員正在了解最近銀行產業股價疑似遭到「市場操縱」(market manipulation)，白宮則說將加強監測體質健全的銀行是否面臨做空的壓力。

第一共和銀行(First Republic Bank)爆發危機倒閉後，地區銀行股股價本周持續下跌。第一共和銀行是美國在過去兩個月裡，第三家倒閉的中型銀行。數據分析機構Ortex指出，光以4日當天帳面數字計算，針對特定區域銀行做空的獲利累計便有3億7890萬元。

路透報導，消息人士指出，銀行產業基本面相當穩固，資金充足，但最近幾天各種做空動作越來越多、股價變化越來越大，已經引起聯邦主管機關與各州政府注意並加強監測。消息人士說，各州與聯邦主管機關推測銀行股票可能受到「市場操縱」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，拜登政府也密切注意情勢發展。

尚皮耶在白宮新聞簡報會上表示，聯邦政府會持續密切觀察市場走勢，包括體質健全的銀行是否面臨做空壓力，政府是否將採取任何行動則由聯邦證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)決定。

證管會主席詹斯勒(Gary Gensler)4日表示，任何可能威脅投資人或市場的不當行為，證管會一定徹查到底。

詹斯勒在書面聲明中說：「在充滿動盪與不穩定的時期，證管會特別注意查出並起訴任何可能威脅投資人、資本形成或廣義市場的不當行為。」

消費者銀行家協會(Consumer Bankers Association，CBA)總裁兼執行長強生(Lindsey Johnson)指出，銀行產業體質依然強勁，主管機關應該揪出激進投資者(activist investors)的不道德行為，這些人在市場不穩定時期趁機占便宜。

強生說：「銀行機構現在還是活力十足、資本雄厚，美國民眾可以放心戶頭裡的存款是安全的。 」

白宮 投資 股價

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