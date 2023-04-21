台海衝突兵推 眾院委員會：戰爭不會限於台海、強化台武裝

眾院委員會19日晚間舉行台海兵推，內容透露不多，但結論是美國仍要協助台灣提升防衛能力。（路透）

國會眾院 美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會19日晚間舉行兵推，模擬中國侵略台灣的場景，委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)會後表示，應全力阻止台海爆發戰爭，並將目標放在強化嚇阻力量，協助台灣自我防衛。

政治新聞媒體Politico報導，這次兵推邀集兩黨議員參與，華府智庫新美國安全中心(CNAS)專家扮演北京，兩黨議員扮演白宮國安會顧問，借用眾院歲出入委員會會議室舉行，模擬開戰三天的狀況，讓國會議員透過參與，了解台海開戰後要面臨的高層次問題，而非深入探討長期的戰術層次。

共和黨籍的威斯康辛州國會眾議員蓋拉格說，藉由這次兵推讓國會議員了解戰爭的代價有多大，因此，美國應該致力於包括防止戰爭，以及支持並協助台灣自我防衛等項目。

蓋拉格表示，正如同台灣的蔡英文總統過境美國時，在加州傳遞的訊息，委員會也致力於維持台海的和平穩定，並試著探索兩黨在國會如何合作來確保嚇阻中國共產黨日增的進犯行動。

民主黨籍的中共戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi，伊利諾州)會後表示，美國永遠不想在台海爆發衝突，要防止衝突，運用一切可能手段來嚇阻侵略，以確保永遠不會發生衝突狀況。

蓋拉格和克利什納穆希並未透露這場兩小時兵推太多的過程與結論，克利什納穆希說，美國將永遠在所有衝突中占上風，美軍會贏得挑戰，但這個成本對任何一方來說都太高；美國希望和平解決所有事務，也會要求中方如此以維持現狀。

CNAS去年上半年曾舉行一場中國侵略台灣的美中兵棋推演，蓋拉格也曾參與；結果顯示，美中一開始就會陷入僵局，解放軍 無法有效控制台灣，美國、日本、澳洲相繼參戰，印太淪為戰場；解放軍最後可能攻擊美國本土的阿拉斯加和聖地牙哥，也可能動用核武。

蓋拉格則說，應全力阻止戰爭爆發，並將目標放在強化嚇阻力量。他說，當台海爆發衝突，局勢將迅速升溫且不會只限於台海，若美國人不關心或者自認與台海衝突相隔甚遠，就失之天真。