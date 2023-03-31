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蔡英文紐約逛柑仔店 還和台美青年吃早餐

記者丘采薇、顏嘉瑩／紐約報導
蔡英文在雲海嚴選試吃了來自台灣小農的鳳梨乾。(雲海嚴選提供)
蔡英文在雲海嚴選試吃了來自台灣小農的鳳梨乾。(雲海嚴選提供)

中華民國總統蔡英文出訪中美洲，過境紐約，30日進入第二天，當天她一早前往布碌崙(布魯克林)逛由台裔青年開的柑仔店、品嘗台式早餐，讓他們感到「又驚又喜」，「知道她行程很滿，原本以為她只是看一下就要離開，但總統在店裡逛得興致勃勃，就像普通顧客一樣，感覺很好」。

蔡英文當上午9時抵達位於布碌崙的台灣食品柑仔店「雲海嚴選」(Yun Hai Taiwanese Pantry)，該店創辦人鄭衍莉(Lisa Cheng Smith)及合夥人林思妤(Lillian Lin)表示，期間她們向蔡英文介紹雲海嚴選的背景、小農果乾等故事，還有為大同電鍋出版的英文食譜。

2021年初中國宣布禁止進口台灣鳳梨，帶給台灣鳳梨業者巨大衝擊，雲海於是在網路上募資，購買14噸台灣小農的水果製成果乾，幫小農提供新的出口通路，這些果乾都在紐約販售；林思妤說，蔡英文在聽完小農果乾的故事後拿了一塊鳳梨乾，用手撕給在場每一個人分享；「我們也介紹芒果乾是來自總統家鄉的屏東枋山」，蔡英文則回應：「這裡的水果最好吃。」她還買了鳳梨乾和芒果乾。

在混血家庭長大的鄭衍莉由於中文程度有限，在蔡英文造訪前「惡補」中文，「但蔡總統就跟我們日常聊天，很輕鬆，也問我們平常會不會煮飯」。

鄭衍莉回憶，最後所有人都要走了，以為蔡英文也會隨著他們離開，但見她又好奇地跑到冰櫃旁，打量裡面的食品，她於是向蔡英文一一介紹，「感覺她就跟平常的顧客進來逛店，與我們寒暄一樣，很親民，感覺也很好」。

在結束柑仔店的行程後，蔡英文一行人移步旁邊的「盈成烘焙坊」(Win Son Bakery)品嘗飯糰、韭菜蔥油餅等經典台式早餐。

「盈成烘焙坊」由台裔顧文宇(Joshua Ku)和崔布朗(Trigg Brown)共同創辦，兩人原本在烘焙坊對面開了餐館「盈成」(Win Son)，三年前決定拓展事業，又開了烘焙坊，提供部分台灣早餐和美式烘焙糕點、咖啡等。

蔡英文到店裡聽取創辦人之一、台美青年顧文宇介紹店內特色餐點後親自點餐，點了飯糰、甜甜圈、蔥油餅、蘿蔔糕和韭菜盒子等，點完後還要自己付錢，顧文宇說，「我沒有期待她會想要，或需要付錢」，且蔡英文對店裡的飯糰相當感興趣，還特別問了裡面「有沒有放油條」。

在用早餐期間，蔡英文也與林思妤、鄭衍莉、顧文宇、雙語音樂劇演員張佑寧、Té Company茶店創辦人廖梓君、紐約市立大學中文系教師李明穎、由申甲文具店創辦人伉儷Neil Ni及Daisy Chen，五組來自藝術、教育等不同領域的台美青年座談，聽取大家各自在美國發展、創業的經歷與故事。

座談期間，青年們分享了在美國創業或來美國追夢的契機與理念，大家都希望可在各自領域發揮所長，並結合台灣的文化背景，在美國宣傳台灣。蔡英文肯定大家勇於追求夢想的勇氣，鼓勵大家繼續加油，讓世界上更多人認識台灣。

當天早上紐約溫度只有華氏36度，蔡英文吃完早餐步出店外，欣然應允與等待她的青年合影；她還打趣地透露她早上和駐美代表蕭美琴在車上聊了「染頭髮」話題，但討論到最後決定兩人都不要染。

蔡英文總統(前中)和總統府秘書長林佳龍、駐美代表蕭美琴及隨團出訪的立委一起吃早餐...
蔡英文總統(前中)和總統府秘書長林佳龍、駐美代表蕭美琴及隨團出訪的立委一起吃早餐，並與台美青年座談。(記者丘采薇／攝影)

蔡英文 布碌崙 中華民國

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