我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文哈德遜研究所領獎談「捍衛民主」 龐培歐未出席

紐約非裔辱亞裔警「演李小龍、矮子」 還PO網訕笑

蔡英文下周會麥卡錫 華郵：美軍提高戒備

記者程嘉文、編譯張君堯、盧炯燊／即時報導
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美台施壓的最重要指標。（美聯社）
蔡英文預計回程時在過境洛杉磯時與眾院議長麥卡錫會面，成了北京對美台施壓的最重要指標。（美聯社）

台灣國安局長蔡明彥30日答覆立委江啟臣詢問中共可不可能利用蔡英文總統返台時，再度在台灣周邊軍演？蔡明彥說，不能排除，目前本來就是共軍的演訓期，例如目前在南海有操演；預估對方可能採取的方式，一是戰備警巡的增加，二是舉行實戰化演訓。

但蔡明彥也說，預期蔡英文過境美國期間與聯邦眾院議長麥卡錫會面的狀況，將沒有去年8月、前任眾議長裴洛西訪台那麼嚴重。他表示，對美中台三方來說，沒有意外就是共同利益，會透過溝通避免意外發生。

美國媒體引述匿名的美國官員報導，擔心蔡英文總統過境美國引起中國強烈反應，美軍已提...
美國媒體引述匿名的美國官員報導，擔心蔡英文總統過境美國引起中國強烈反應，美軍已提高戒備。（路透）

不過，華盛頓郵報報導，麥卡錫將成為在美國領土會晤台灣領袖的最高層級美國官員，拜登政府正準備因應中國的強烈反應，美軍印太司令部正提高戒備。

蔡明彥在答覆立委陳以信質詢時說，預估此次局面不若上次複雜；目前星、馬、西、法、歐盟執委會高層都在中國訪問，一旦局勢緊張，他們會中止訪問。

蔡英文預定4月5日在加州會晤麥卡錫，相對於台灣政府官員對台海情勢的研判，美方官員相對謹慎。華郵報導，中方的反應可能是嚴厲反對或制裁麥卡錫等美國官員，也可能展現軍事力量，比照或超越去年8月裴洛西訪台後的軍演規模。

蔡英文過境美國，引起美中台三方緊張，尤其過境洛杉磯時是否見眾院議長麥卡錫，特別令...
蔡英文過境美國，引起美中台三方緊張，尤其過境洛杉磯時是否見眾院議長麥卡錫，特別令外界關注。圖為蔡英文參觀在紐約的雲海嚴選柑仔店時，掀起大同電鍋的鍋蓋。（中央社）

匿名美國官員透露，美國情報界認為，北京可能認為蔡英文與麥卡錫的會面不會比裴洛西訪台更挑釁，但這名官員說，「現實情況是美方官員不知道北京將如何應對蔡英文訪美」，並強調「這種不確定性凸顯局勢的多變性，而中方最終會做出自己的決定」。

麥卡錫 蔡英文 裴洛西

上一則

川普被起訴 下一步怎麼走？會上銬嗎？

下一則

蔡英文紐約會友邦代表 史瓦帝尼力挺台灣拓國際空間

延伸閱讀

蔡英文紐約會小廚神朱如茵 品嚐涼圓挺台「廣結良緣」

蔡英文紐約會小廚神朱如茵 品嚐涼圓挺台「廣結良緣」
蔡英文紐約消費買鳳梨、芒果乾 也和台美青年早餐

蔡英文紐約消費買鳳梨、芒果乾 也和台美青年早餐
短評／ 蔡英文與麥卡錫會晤的變數與選舉考量

短評／ 蔡英文與麥卡錫會晤的變數與選舉考量
蔡英文過境美國 北京：強烈譴責美方執意安排

蔡英文過境美國 北京：強烈譴責美方執意安排

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害

2023-03-30 21:05
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
中華民國前總統馬英九赴中山陵拜謁。（特派記者賴錦宏／攝影）

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

2023-03-27 23:05

超人氣

更多 >
首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害

首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南