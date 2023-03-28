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「長得比電視裡好看」南京總統府外大批民眾爭睹馬英九

特派記者賴錦宏／南京28日電
儘管維安嚴密，仍有眾多民眾聚集在人牆後想爭睹馬英九。（記者賴錦宏／攝影）
儘管維安嚴密，仍有眾多民眾聚集在人牆後想爭睹馬英九。（記者賴錦宏／攝影）

中華民國前總統馬英九28日下午赴南京總統府參觀，此處原本就是南京著名景點，為配合馬英九到訪，維安人員提早一步就將周邊圍堵得密不透風，並將民眾隔離在欄杆外，但仍有眾多民眾湧入想爭睹中華民國前總統的丰采，甚至表示就算再多等久一點，也想看看馬英九本人。

馬英九車隊於28日下午近2時許抵達南京總統府，由於此處較為開闊，維安人員絲毫不敢大意，下午1時40分左右，就將民眾和旅客圍在道路兩旁，有遊客發出不滿的抱怨，但多數遊客都願意配合。有遊客就說，「反正，他難得來一趟，遠來是客，再多等一下就好！」

提著防彈手提箱的大陸安保人員，在南京總統府附近不停地來回穿梭巡視，關注四周動態。馬英九一行人進入後，維安人員迅速組成人牆，擋住出入口。

大批民眾儘管被擋在人牆外，仍不時舉著手機拍照，深怕錯過馬英九出現時的畫面。有人說：「他長得比電視裡的好看！」、「沒覺得眼皮割壞了啊！」、「真不容易啊，看不出都73了。不過這麼老了才能回來，也夠可憐了！」

馬英九28日下午還將參觀中國近代史博物館和拉貝故居，預計傍晚會見江蘇省委書記信長星，並由信長星宴請馬英九一行。

便衣和維安人員把大批民眾都圍在欄桿後。（記者賴錦宏／攝影）
便衣和維安人員把大批民眾都圍在欄桿後。（記者賴錦宏／攝影）
南京總統府因場地開闊、維安不易，大批安全人員在馬英九抵達前先將周邊場地淨空。（記...
南京總統府因場地開闊、維安不易，大批安全人員在馬英九抵達前先將周邊場地淨空。（記者賴錦宏／攝影）

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