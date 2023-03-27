新聞眼╱國民黨兩岸政策轉向戰略清晰 考驗國共關係

國安會前秘書長蘇起表示，現在兩岸要和平，就需要模糊空間，否則「越清楚可能越危險」。(本報資料照片)

國民黨 內部近期密集討論兩岸新論述，未來仍會以「九二共識」為重要依據，但不再強調「一中各表」，而是直接訴求「九二共識就是中華民國 」。國民黨對中華民國客觀存在事實轉向「戰略清晰」，主要考量也許是明年台灣總統大選，試圖降低綠營的攻擊力度，爭取更多中間選民支持，但既為兩岸論述，亦須考慮對岸理解和感受，新表述能否為對岸接受或至少能夠忍受，而不致動搖國共關係基礎，有待觀察。

今年2月，民進黨主席賴清德表示，北京 當局所定義的「九二共識」並無中華民國的生存空間。當時藍營回批，九二共識本來就是「各自表述」，只有民進黨才會完全接受北京的定義。

其實，國民黨從馬政府時期就強調「九二共識，一中各表，一中就是中華民國」，從最近國民黨內部討論看，只保留了「九二共識就是中華民國」，隱去了「一中各表」，甚至連「一中」也不提了。

這一方面是回應了綠營對「一中各表」的攻擊和質疑，另方面似乎也向北京展示國民黨堅持中華民國存在的堅定立場，尤其是在中共總書記習近平2019年1月提出「兩制台灣方案」等對台論述後，國民黨在台灣主張「一中各表」的空間，就越來越限縮。

然而，直接把九二共識說成就是中華民國，也許台灣內部的接受度高，綠營可能也不容易找到攻擊點，但中方面恐怕會有不小意見。

根據已故海基會前副董事長馬紹章說法，中方認為事務性協商無涉一個中國涵義，北京對九二共識的認知是「一中不表」。

過去無論國民黨是否執政，國共互動的政治基礎除了九二共識和反對台獨，還有「求同存異」和「聚同化異」等說法。這裡的「異」，指涉的就是對「一中」的認知和理解。

對北京來說，兩岸雖然尚無法透過政治對話處理「一中涵義」等深水區問題，但在九二共識這個詞彙下，雙方有自行解釋的空間，彼此能坐下來談。

國安會前秘書長蘇起日前在遠見天下文化高峰論壇期間說，九二共識是代表兩岸之間的一種模糊性，也是善意，因為現在兩岸要和平，就需要模糊空間，否則「越清楚可能越危險」。

國民黨若要從具有一定模糊性的九二共識、一中各表，轉向為直接清晰表述中華民國，北京會否從善意解讀，要看國共之間如何溝通。