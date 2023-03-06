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肯州領糧食長龍達1哩 福利又減 低收入怒：要餓死我們

編譯陳韻涵／綜合5日電

各州政府紛撤銷聯邦營養補充援助計畫(SNAP)，減少疫情期間為保障國民工作並刺激收入所花費的數十億元；其中肯塔基州計畫終止這項受新冠肺炎疫情影響而增設的福利，但該州有些地區先前已出現領取免費糧食的排隊人潮與車潮長達一哩，如今低收入民眾在面對糧食福利的削減，怒批「要把我們餓死」。

華盛頓郵報報導，布萊爾(Danny Blair)日前抵達阿帕拉契山麓一個免費食物發放處，搶先排在一哩長龍的第一個位置，令他想起收到政府信件告知領取疫情雜貨補助將削減的情況。

肯州議員去年春季即誓言撤銷這項疫情糧食券補貼計畫，布萊爾等受疫情影響最嚴重的人們每月原可領200元，現在只剩30元。

63歲布萊爾與妻子的房子五年前燒毀後，便靠露營車和布萊爾的殘疾社福補助度日；他捏皺該信，丟在露營車的地板上，憤恨道：「政府現在想殺了我們，政府想餓死我們。」

布萊爾與妻子每天凌晨4時驅車前往格林糧食計畫(Hazel Green Food Project)發放處，確保他們取得幾張糧食券。最近一個周五，他們等了九小時，才等到工作人員把數袋蔬菜肉類、薯片和餅乾運進全美最貧困的社區。 

從肯州排隊領取免費糧食人潮的神情中，不難看見排隊者的落寞與苦難，而這只是聯邦政府本周起終止疫情增發糧食券所受影響數百萬人的冰山一角。

這波刪減糧食券的措施預料影響3100萬人，這是全美限縮重要社會安全網的最新舉措，考驗拜登政府與各州領袖在未強化貧民安穩取得糧食之際便取消補助的應對。

過去一年來，肯州等18州已取消州府疫情緊急糧食補貼；國會去年12月強制要求32州、哥倫比亞特區、美屬維京群島和關島政府於本月採行日落計畫。 

過去18個月以來，聯邦政府已終止額外失業補助津貼、疫情期間提高的幼童免稅額，並撤銷原先為確保數百萬人在疫情期間仍有醫療保險所提高的聯邦醫療補助(Medicaid)註冊率。

回歸疫情前各項政策，恐影響拜登政府致力減少貧窮並打造更健康、永續中產階級的努力；自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)研究員羅森巴姆(Dottie Rosenbaum)表示，2021年兒童貧窮率驟減，但隨著疫情政策恢復，「可能看到(兒童貧窮率)數據回復。」

疫情 糧食券 拜登

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