債限未解…白宮經濟顧問狄斯離職 麥卡錫稱達協議

拜登總統2日宣布白宮經濟顧問迪斯離職，他曾協助美國擬定疫情期間重要經濟計畫。（美聯社）

在債限問題未解之際，拜登 總統2日宣布，白宮國家經濟委員會(National Economic Council)主席狄斯( Brian Deese)即將卸任。狄斯曾協助制訂大規模支出法案，並引領美國經濟走出防疫封城。

此外，共和黨籍眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)稱，1日與拜登總統就如何處理債限有「很好的討論」，並表示他認為有機會達成讓兩黨滿意的協議 ，將持續談下去。

繼白宮幕僚長交接之後，這是拜登政府再一位高層人事調整。拜登表示，回想2021年1月就任之初的「高失業率、經濟陷於危機、全國各地的大街都拉下鐵門」，他說，狄斯對於美國的復甦極其重要。

拜登在聲明中表示：「過去兩年來，我很仰賴狄斯。他協助把我的經濟願景變成現實，並順利使我國的歷史性經濟復甦轉變成牢固和穩定的成長。」

拜登也提到，狄斯這兩年從新英格蘭 通勤到華府，因為妻兒住在新英格蘭，「我感謝狄斯的妻子和子女讓我們借用他，我很明白經常向他道別，送他長途通勤到華府的感受，我也知道他們會很高興歡迎他回家」。

民主黨之前以些微多數掌控國會參眾兩院時，拜登的指標性立法成就得以通過，狄斯扮演了關鍵幕後角色。

這些成就包括：協助經濟在新冠病毒大流行之際維持運作的「美國援助計畫」(American Rescue Plan)；一項大型基礎建設支出法案；補貼半導體製造和其他尖端產業的「晶片法」(CHIPS and Science Act)；旨在推進電動車製造和其他綠色經濟產業的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)等。

關於債限問題，眾院議長麥卡錫表示，他想確保以負責、合理的方式提高債限，「我們會再談」，並稱他和拜登對債限問題有不同看法，但互相承諾持續討論，「我認為我們最終可找到共同立場」， 雙方有機會達成協議，這也是美國人民想見到的結果。