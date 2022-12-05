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甘迺迪中心榮譽獎 克隆尼、搖滾樂團U2等人獲殊榮

編譯徐薏茹／綜合4日電
今年甘迺迪表演藝術中心得獎人士3日在國務院合影，左後為國務卿布林肯，得獎者包括演員喬治克隆尼(前右三)、歌手U2波諾(後右一)等。(美聯社)
今年甘迺迪表演藝術中心得獎人士3日在國務院合影，左後為國務卿布林肯，得獎者包括演員喬治克隆尼(前右三)、歌手U2波諾(後右一)等。(美聯社)

「靈魂女皇」葛蕾蒂絲奈特(Gladys Knight)、好萊塢巨星喬治克隆尼(George Clooney)及「基督教流行樂女王」艾美葛蘭特(Amy Grant)等人4日榮獲「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)，作曲家里昂(Tania León)及知名搖滾樂團U2也名列今年的榮譽獲獎名單。

甘迺迪中心每年都會頒獎表揚一批對美國文化帶來藝文影響的傑出人士，拜登總統、副總統賀錦麗也出席4日晚在華府的活動。

得獎人的眾多明星好友均出席盛會，喬治克隆尼的多年好友茱莉亞·羅勃茲(Julia Roberts)搞笑穿上印滿克隆尼照片的禮服出席，並為他帶來一段趣味又真摯的介紹。演員麥特戴蒙(Matt Damon)開玩笑地說著克隆尼的趣事。

靈魂樂歌手帕蒂拉貝爾(Patti LaBelle)說葛蕾蒂絲奈特是她的一切，她們是60年的好友，一起在歡笑與淚水中扶持，「我很榮幸今晚能向你致敬。」

雪瑞兒可洛(Sheryl Crow)在典禮上演唱葛蘭特的名曲「Baby Baby」。

獲獎人在典禮前先參與白宮招待會，拜登讚揚他們是一群傑出的藝術家，「感謝你們向我們展示藝術及『我們人民』的力量。」

拜登強調喬治克隆尼在鏡頭前與鏡頭外的慈善工作，他幫助九一一的受害家庭，支持槍枝管制活動，「他不屈不撓、堅毅頑強。」

拜登讚美葛蘭特的聲音是「真正來自上帝的禮物」，感謝里昂「為國家的靈魂注入新的聲音」，並說他的手機裡有奈特所有的歌。

今年甘迺迪表演藝術中心得獎人士3日在國務院合影，左後為國務卿布林肯，得獎者包括演...
今年甘迺迪表演藝術中心得獎人士3日在國務院合影，左後為國務卿布林肯，得獎者包括演員喬治克隆尼(前右三)、歌手U2波諾(後右四)等。(美聯社)

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