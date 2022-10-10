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選務人員受威脅暴增 戰鬥州投票所 防彈加強維安

編譯洪毅／綜合9日電

距離11月的期中選舉愈來愈近，但是在當前政治陰謀論大肆發酵的背景下，許多選務人員發現自己面臨人身安全受到威脅的境地，或是投票所恐重演去年1月6日在國會大廈發生的事件，因此許多選務場所開始加強安全措施，在戰鬥州尤甚。

路透(Reuters)近期調查以戰場州為主的30個選務辦公室後發現，15個辦公室以不同方式加強辦公室或投票所維安；例如在伊利諾州香檳郡(Champaign County)，當地的選務辦公室就加裝金屬探測器。

在科羅拉多州傑弗遜郡(Jefferson County)，當地聘請大量維安人員在投票所外戒備；在亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)，投票所與外面隔著一層防彈玻璃，民眾需要按按鈕才能開門進入。

在佛州塔拉哈西(Tallahassee)，選務人員所在的點票空間，其四面牆的建材涵蓋強化纖維「克拉維」(Kevlar)；在密西根州渥太華郡(Ottawa County)，則是舉辦模擬暴力事件發生時的演練。

這些擔憂不是空穴來風，香檳郡官員亞蒙斯(Aaron Ammons)今年8月在國會作證，2020年大選前，他跟妻子收到要對女兒不利的匿名訊息；而最近，亞蒙斯又看到有不明人士在他家附近，以及選務辦公室徘徊並攝影。

在費城，選務人員沙比爾(Omar Sabir)2020年收到死亡威脅後，其出行再也不敢走固定路線，並表示到現在還會做惡夢。

塔拉哈西所屬的萊昂郡(Leon County)選務官員伊爾利(Mark Earley)說，充滿敵意或粗口的電話蜂湧進選務辦公室，讓他「很擔心員工們天黑下班後，走到停車場前會發生什麼事情」。

司法部已經調查了1000多則針對選務人員的類似訊息，其中100多則有觸法之虞；6日一名內布拉斯加州男子因威脅選務官員而被判刑18個月，是當中的第一人。

而在這樣的身心交瘁之下，布倫南司法中心(Brennan Center for Justice)3月的調查顯示，高達20%的選務官員表示，他們不大可能2024年大選時還在從事選務工作。

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