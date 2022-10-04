期中選舉近 FBI：俄中「網攻」散布假消息

聯邦調查局指中俄在期中選舉之前利用社群平台釋放分裂美國的訊息，企圖重演2016年手法影響選舉。（美聯社）

聯邦調查局(FBI )官員3日警告，俄羅斯和中國政府相關的特工與組織正在宣揚假消息，在11月期中選舉前，俄國 加強質疑美國選舉公正性，而中國則著重詆毀恐威脅中國利益的美國政治人物。

FBI的評估顯示，自前總統川普2020年敗選後，美國選舉陰謀論大爆發，成為外國特工大肆利用的題材。

FBI指出，就期中選舉而言，目前美國選舉體制並無明確威脅，但網路上宣傳選舉結果不可信的消息甚囂塵上，俄國則是最野心勃勃的外國勢力。

除了俄、中 伊朗 也加入

FBI官員在3日華府記者簡報中表示，全國許多政治參選人和其他人士大肆質疑選舉，如今這類訊息遭外國競爭對手利用並播下分裂種子；根據FBI掌握到的資訊，俄國、中國和伊朗均趁著期中選舉將至，藉機圖謀其利益。

根據FBI簡報，俄國近期比中國更積極擴大其影響力行動，俄國這次不創造新內容，而是透過自身或代理人擴大美國人在社群媒體或其他平台上的對話，這類對話可能進一步加深美國分裂；俄國政府也利用烏克蘭戰爭，來強調美國對俄國的政策會影響能源價格。

FBI官員強調，另有跡象顯示中國開始仿效俄國作法，利用美國分裂議題來圖取自身利益；例如Meta旗下臉書最近關閉多個源自中國的帳號，這些帳號貼出迷因圖嘲笑拜登總統和聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)。

FBI指出，伊朗也樂於操弄美國選舉公正性的言論。

部分官員對於伊朗特工企圖干涉2020年總統選舉感到意外；據悉，當時伊朗相關人員冒充極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)，架設網站企圖煽動對美國選舉人員的暴力行動。

大選陰謀論 助長假消息

美國情報官員指出，自俄國2016年干涉美國總統大選後，許多外國政府也開始對形塑美國輿論或在選前散布假資訊感到興趣。

有線電視新聞網(CNN)指出，由於許多國內參選人不時質疑選舉公正性，營造更棘手的美國政治環境，給了外國特工方便利用的機會，更容易火上澆油。

FBI網路部門(Cyber Division)資深官員表示，目前尚未發現任何針對期中選舉的駭客行動；FBI表示，會加強找出煽動內容，並將相關資訊交由社群媒體公司處理。