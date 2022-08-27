不惜代價… 鮑爾矢言抗通膨到底 美股重挫

聯準會主席鮑爾在演講中提到，對抗通膨還需要維持一段時間高利率，美國股市立刻應聲大跌。（路透）

通膨高攀，聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)於26日的演說中明確表達，聯準會將「毫無保留地」採取行動以抑制通膨，哪怕這可能得付出些「不幸的代價」；此說法表明，聯準會並不會懼於貨幣政策緊縮帶來的經濟後果，包括經濟衰退及失業率上升。

受到此消息影響，美股三大指數26日重挫：史坦普500指數(S&P 500)下跌3.37%至4058點；道瓊工業平均指數(Dow Jones)下跌3.03%至3萬2283點；那斯達克綜合指數下跌3.94%至1萬2142點。

聯準會主席鮑爾暗示利率還會調升，敏感的道瓊指數立刻大跌千點。（路透）

紐約時報報導，鮑爾於26日在懷俄明州傑克森霍爾(Jackson Hole)的年度政策會議上表示，儘管7月的通膨似有緩解，但僅以單月數據說明可以對此放心是「遠遠不夠的」；7月通膨年增率為6.3%，較前月下降近三個百分點，惟下滑的主因僅是波動幅度巨大的油價下跌，況且通膨依然遠高於聯準會「2%」的目標。

鮑爾表示，高通膨的情況持續愈久，或是過早放棄貨幣緊縮，就愈難壓低通膨，付出的經濟代價也會愈大；因此，聯準會當前的任務，就是要堅持不懈，「毫無保留地」抑制通膨、穩定物價；而這也代表，聯準會將「有力地」使用貨幣政策工具，也就是升息 、提高基準利率。

自今年3月以來，聯準會已升息九碼，讓基準利率從接近0%提高到2.25%至2.5%之間；鮑爾在演說中表示，升息帶來的效果需要一段時間才能顯現，更可能會挫傷經濟成長，冷卻勞動力市場，許多家庭及企業將受到衝擊，這些都是抑制通膨時得付出的「不幸的代價」。

由於升息對經濟成長有害，市場一度押注聯準會今年為抑制通膨而大舉升息後，明年或有降息可能；但是鮑爾26日的演說讓此希望幾乎成為泡影：聯準會願意為緩解通膨而犧牲經濟成長，高利率可能會維持更長的時間，直到聯準會認定通膨危機解除為止。

聯準會於今年6月、7月各升息三碼，鮑爾並未在演說中提及接下來的動作，表明儘管聯準會已採取鷹派立場，但依然希望能夠得到更多經濟及通膨數據，以確認未來是否真的會出現「異常的連續三次升息三碼」的情景出現。

數據服務商Renaissance Macro Research美國經濟主管杜塔(Neil Dutta)表示，鮑爾更加坦率的揭櫫一個事實：抑制通膨之路不會一帆風順。