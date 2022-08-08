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分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

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中軍演被指意圖短期決戰 阻絕美軍馳援

編譯中心╱ 綜合報導
新華社所發照片，顯示解放軍機5日在福建平潭島上空。(美聯社)
新華社所發照片，顯示解放軍機5日在福建平潭島上空。(美聯社)

演練三大重點 使台海中線無效化

日本經濟新聞7日指出，中國此次大規模軍事演習可能演練三大重點，分別是在美軍介入前「短期決戰」、視台灣東方海域為重點以阻絕美軍馳援，及意圖使台海中線無效化。

報導指，中國軍隊這次四天演習讓台灣陷入被封鎖狀態。至於為何將演習定為四天，熟悉中方軍隊內部情況的相關人士曾說，「預估美軍完成國內手續後到抵達台灣，大約要花七天時間」。因此， 中國軍方這次有可能以美軍介入前壓制台灣的「短期決戰」來制定演習計畫。

這次演習跟1996年台海危機不同的是，這次演習區域新增台灣東方與東南方海空域，形成六處包圍態勢，加上台灣海峽也有一處演習區域，中方軍隊此次的想定無疑是「封鎖台灣」。

5飛彈落台灣東方海域 為阻第七艦隊？

解放軍在這次演習發射11枚彈道飛彈，其中五枚落入台灣東方海域，顯示此處是中方重視的演習區域，研判是假想阻絕美軍第七艦隊馳援所進行的訓練。另外，二枚彈道飛彈落在巴士海峽海域，這似乎說明中方有意藉此阻絕美國航空母艦從南海北上。

1996年台海危機時，中國軍隊並未在台灣東方等海域設定演習區域，除了本身軍力投射能力不足，也有不得不將力量投注在台灣海峽的因素。但中國如今國防經費已較1996年增加約20倍，軍事技術也大幅成長。

中國軍機和軍艦在演習期間也頻頻越過「台海中線」。台海中線來自美國與台灣締結共同防禦條約的1950年代時，美軍為協防台灣所劃定。儘管中方並不承認台海中線，但兩岸過去對台海中線存在都有一定「默契」。有看法認為，中方正嘗試透過這次演習，讓台海中線「無效化」。

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