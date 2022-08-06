就業市場仍熱絡、工資上漲…7月就業報告4大重點

美國最新就業報告顯示，美國的就業情況已回到疫情之前的水準。圖為麻州一家硬體公司招募員工的公告。(資料照片，路透)

勞工部5日發布強勁的7月就業 數據，美聯社(AP)分析指出，其數據背後反映出，美國的就業市場依然熱絡，至7月基本上已經恢復到新冠疫情 前的水準，與大環境中不絕於耳的「衰退」之聲背道而馳，讓聯準會 有持續鷹派的本錢，因為更多民眾就業及加薪，依然無法抵銷通膨造成的衝擊。

1.就業市場回到疫情前水準

7月美國非農受雇的就業機會增加52萬8000個，遠高於學界原先預期的25萬個；美銀證券(Bank of America Securities)經濟學者朱諾(Stephen Juneau)表示，外界盛傳就業需求將大幅萎縮的消息，這份數據是在「潑這些聲音一桶冷水」，「這份數據對美國經濟到勞工本身而言都是吉兆」。

7月的失業率降至3.5%，已經下降至2020年2月、新冠疫情爆發前夕相同，雇主提供的就業機會總數甚至高於疫情之前，儘管復甦的情況並不平衡：例如服務業較疫情前增加近100萬個工作機會，製造業則僅增加約4萬1000個；休閒及旅宿業工作機會仍較疫情前少約120萬個，政府機構就業機會亦少約50萬個。

2.除了就業率 其餘數據都「衰退」

儘管就業出乎意料地強勁，但是其餘絕大多數的數據，都反映出美國經濟將轉向衰退，甚至已在衰退，例如連兩季國內生產總值(GDP)負成長，符合經濟衰退的粗略定義；其餘如民眾商品消費、企業投資、庫存回補速度，甚至雇主招聘意願，通膨等數據，均顯示經濟展望將轉為負向。

3.聯準會再升3碼機率 增至70%

但不論如何，如此強勁的就業報告，都可能讓聯準會有繼續保持鷹派的本錢，為抑制通膨而推動進一步的貨幣緊縮政策；外界原先預期，聯準會9月將升息三碼的機率為34%，就業數據發布後，此數字增加至70%，這是儘管有鼓舞人心的報告，但是5日股市依然走軟的主要原因。

4.工資較6月漲0.5%

7月受雇員工平均時薪較前月增加0.5%，較去年同期增加5.2%，但是與6月9.1%的通膨數字相比，加薪無法滿足通膨對民眾的衝擊；部分學者擔憂，如果通膨繼續惡化下去，企業被迫加薪，恐怕會讓薪資與通膨呈現交織上揚的態勢，不利企業營收表現。