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加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)
圖為加州選民排隊等候投票。(美聯社)

加州、愛阿華、密西西比、蒙大拿、新澤西、新墨西哥和南達科他等七州7日舉行初選；雖然這波投票並沒有參院重要席次或州長寶座爭奪戰，卻可能決定數以百萬計選民將由何人代表。有線電視新聞網(CNN)分析，加州初選結果可能讓民主黨帶來政治大地震，震撼全國。

愛阿華州共和黨聯邦參議員初選，88歲聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)獲得川普背書，繼續爭取連任，且在開出22%票數後就以75.6%得票率篤定當選。

愛州參議員╱退將領先

愛州民主黨聯邦參議員初選被視為關鍵戰場之一，退休海軍中將法蘭肯(Michael Franken)在開票後即大幅領先另兩名對手。

新澤西州聯邦眾議員第七選區，民主黨肯恩(Thomas Kean, Jr.)以51.8%得票率取得候選資格；第七選區共和黨開出27%選票顯示，現任州眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)以95.5%順利取得候選人資格。

南州州長╱可望爭連任

南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)在開票後，即顯示可望取得連任資格，擊敗州參議員豪加德(Steve Haugaard)；南達科他州聯邦參議員初選中，爭取連任的共和黨籍聯邦參議員熊恩(John Thune)也將勝出。

令人矚目的南達科他州聯邦眾議員初選方面，爭取連任的強森(Dusty Johnson)在開票後不久，即拉開領先差距。新墨西哥州州長共和黨初選有五人角逐，開票後顯示，新聞工作者朗凱帝(Mark Ronchetti)將篤定勝出。

洛杉磯市7日舉行民主黨市長初選，選前最新民調顯示億萬富翁候選人卡魯索，領先國會眾...
洛杉磯市7日舉行民主黨市長初選，選前最新民調顯示億萬富翁候選人卡魯索，領先國會眾議員貝斯。鹿死誰手，尚未可知。如果卡魯索獲勝，將是洛杉磯民主黨選民右轉大地震。圖為卡魯索與貝斯3月在初選政見辯論。(美聯社)

洛城市長╱富豪可能出線

洛杉磯、舊金山向來是自由派大本營，但國家廣播公司(NBC)也分析，自由派恐將在初選踢到鐵板，前共和黨籍億萬富豪卡魯索(Rick Caruso)參加洛杉磯市長非黨派初選，出線呼聲頗高。

金山檢長/博徹思遭罷免

舊金山檢察官博徹思7日面臨被選民罷免的投票。(美聯社)
舊金山檢察官博徹思7日面臨被選民罷免的投票。(美聯社)

進步派檢察官指標人物、舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)則面臨罷免考驗。根據舊金山初選首輪開票結果公佈，檢察長博徹思以61.31%對38.69%的初選結果，遭到罷免。

CNN分析，加州初選結果對於民主黨來說將是一記警訊。從犯罪惡化、遊民問題到通膨高漲、油價飆升以及新冠疫情衝擊等，當選民認為生活當中的確定性遭到剝奪時，執政黨選情就變得岌岌可危。

羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)洛杉磯研究中心政治學者葛瑞拉(Fernando Guerra)指出：「從廣義角度來看，選民及居民的感受是，過去30年來稱霸洛杉磯、舊金山還有加州的民主黨自由派統治，現在已經不管用了。」

參議員 民主黨 共和黨

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