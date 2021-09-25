英衛報：孟晚舟獲釋飛回深圳 美加中三方皆輸

華為財務長孟晚舟與美國司法部達成協議，24日終於獲釋得以返回中國。 路透

華為財務長孟晚舟 24日與美國 檢方達成緩起訴協議後，解除了她在加拿大 溫哥華的居家監禁，孟晚舟也已經搭乘中國國際航空公司的飛機，飛回華為總部所在地深圳。英國衛報說，孟晚舟近三年後終於獲釋，加拿大、中國和美國都鬆一口氣，不過就政治面而言，三方皆是輸家。

英國衛報（Guardian）分析指出，孟晚舟案雖然拿出涉嫌違反美國制裁伊朗的法條，卻明顯是美國前總統川普的政治作為，川普自己就曾說，如果有助美中貿易談判，他可以介入不辦這個案子。

孟晚舟是華為創辦人兼執行長任正非的女兒，被稱為「華為公主」，而任正非是中國傑出的企業英雄。

中國始終認為，孟晚舟和華為被美國當做進行更廣泛爭鬥的武器，接著以三大主軸回擊。

首先，在孟晚舟被加拿大應美國之請拘捕準備引渡到美國後沒幾天，北京當局也羈押兩位加拿大公民，一位是前外交人員，一位是經商人士，兩人名字正好都叫麥克，所以被稱為「雙麥克」案。其中一位已被判刑11年上訴中，另一位還沒宣判。

然後，華為發動空前嚴謹、多面向、不惜砸重金的法律行動，全力為「華為公主」孟晚舟打引渡官司。衛報說，「最後是，北京政府能怎麼讓加拿大日子難過就怎麼做。」加拿大夾在兩強之間，處境艱難。既要彰顯加拿大法院的獨立性，又要顧及避免太快宣布5G排不排除華為；當台灣面臨中國威脅時，也沒有站到前線去。例如最近形成的美英澳安全聯盟（Aukus），加拿大就不在其中。

為何現在孟晚舟會與美國司法部達成庭外協議？衛報認為，應該是孟晚舟這一方官司打這麼久下來，理解到要避免引渡的機會很低，因為加拿大的法院不可能實質審判她被指控的罪名，或是判定任何處置程序失當，來釋放她。

日經採訪英屬哥倫比亞大學共政策與全球事務教授伊凡斯（Paul Evans），他說孟晚舟重獲自由離開加拿大，但現今加國與中國的民眾彼此已鬧開，兩國關係不會太快改善。但至少去掉一個燙手山芋後，可以更冷靜地做決策，理出與崛起的中國適切的相處之道。