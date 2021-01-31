暴亂的「起點」 華爾街日報：資金來自川普支持者

FBI表示掌握證據6日攻擊國會行動是川普支持者事先策劃與協調的犯罪行為，暴亂的「起點」是靠川普支持者「金援」。(路透)

相關組織者透露，1月6日國會暴亂的「起點」—白宮橢圓形草坪示威集會，是由一個小團體安排和資助；其中關鍵人物包括川普 競選總部高層募款官員、右翼陰謀論者及電台主持人瓊斯(Alex Jones)和極右派激進人士「停止盗選」(stop the steal)運動領袖亞歷山大(Ali Alexander)等。

極右派電台主持人瓊斯。(美聯社)

有關橢圓形草坪示威集會活動的資金和組織細節，過去一直沒有曝光，瓊斯曾對外表示，他付了一部分活動費用，但沒有提供詳細信息。華爾街日報30日獨家報導，一份資金文件概述瓊斯公司與該活動早期組織者之間達成的協議，瓊斯本人捐出5萬元，以確保他能「在自選的最佳時段發表演說」。

活動組織者表示，前總統川普發表講話的橢圓形草坪示威集會，大約花費50萬元。瓊斯居間安排了川普競選大金主、「大眾連鎖超市」(Publix Super Markets)女繼承人茱莉‧范切利(Julie Jenkins Fancelli)透過川普競選陣營高層籌款官員捐出該活動最大部分捐款30萬元。

活動組織者同時透露，另一極右派激進人士、「停止偷竊」運動領袖亞歷山大(Ali Alexander)曾協助川普競選陣營支薪籌款官員雷恩(Caroline Wren)協調策劃該活動。雷恩在2020年大部分時間均向川普陣營支薪，還被范切利請去籌劃她的一項活動和募款。

亞歷山大很早就在社群媒體 發文鎖定1月6日是挺川者挺進華府日。去年12月30日他在推特 發文談及國會議員將在6日於國會大廈認證選舉人團投票結果，亞歷山大寫道：「如果他們這麼做，大家可以猜到我和其他50萬人將對那棟建築做什麼。」集會那一周，他推文說：「依我號令，DC明天開始將成『川普堡壘』！」

橢圓形草坪示威集會合法且非暴力，卻是許多挺川者衝進國會大廈的起點。川普遭眾議院彈劾，就是因為被指控煽動暴民衝進國會大廈並敦促支持者「拼命戰鬥」。

6日的集會活動其實涉及多個親川普團體協調籌劃，瓊斯和亞歷山大的參與曾引發組織者之間辯論。「美國婦女優先」(Women for America First)共同創辦人艾米‧克萊默(Amy Kremer)聲明指出，「有人大力推動讓偏激人士參加我們的活動，讓我們很擔憂。」

亞歷山大發聲明說，國會暴亂不是他的團隊策劃，他的言論也沒有煽動暴力。在瓊斯節目上，亞歷山大和瓊斯表示，他們試圖阻止示威者進入國會和減低騷亂。他們都沒有被控犯錯。

川普競選團隊發言人表示，他們對籌劃或組織橢圓形草坪示威集會沒有任何角色，也未指示前員工這麼做。根據當日許可證和聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)紀錄，除雷恩之外，至少有五名前川普競選人員協助6日集會後勤工作。

「大眾超市」30日晚透過推特發表聲明，試圖和茱莉‧范切利切割；推文中說「范切利不是公司員工，也不代表該公司」；聲明中並譴責發生在國會的暴力事件。