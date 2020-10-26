佛奇：12月初才知疫苗是否安全有效 廣泛使用要等明年

公衛專家佛奇表示，新冠疫苗要到明年才能大量供應民眾注射。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)25日表示，專家們有望在12月初得知新冠肺炎的疫苗 是否安全及有效；但要能讓民眾廣泛使用，最快恐怕要到明年。

佛奇當天接受英國廣播公司(BBC)主播馬爾(Andrew Marr )的節目訪談，他指出明年第二季或第三季開始，疫苗產量才能逐漸應付主要人口的需求，到時候對疫情 才會開始產生巨大的改變。

佛奇說：「大約11月底前或12月初，我們就能掌握疫苗是否能安全及有效地對抗病毒；但是12月底前，疫苗產量還不足以供應所有人的需求，至少要再幾個月，也就是明年產量才會足夠。」

佛奇告訴馬爾：「我能預測的是，如果疫苗的研發順利成功，並且按照計畫執行讓愈來愈多人使用；明年第三季和第四季的時候，我們就有機會見到大眾的日常生活開始回歸正軌。」

參與前線抗疫的醫療人員，以及罹患潛在疾病、染疫成為重症患者的高風險族群，將會是第一批疫苗的優先使用者；佛奇表示：「倘若我們如期在年底知道結果，明年一月會開始為量產做準備，2月和3月仍會持續進行量產。」

儘管川普總統先前曾表示，他認為國內的疫情已經逐漸緩和，但佛奇的說法卻不盡然，他表示：「數據會說話。」

佛奇補充：「我必須很抱歉地說，根據宏觀的研究，很不幸地我看到英國正在經歷和我們非常相似的過程，疫情緩和下來之後又急遽上升，和我們這裡發生的狀況是一樣的。」

此外，衛生部長阿查爾(Alex Azar)上周出席高盛醫療線上會議時，對疫苗的進度也採取相對保守的態度，他表示：「根據我們的預測，到了明年3月或4月，疫苗的產量將足以供給所有美國人使用。」