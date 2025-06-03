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美中會談陷困境？白宮前幕僚長曝川普「偏好溝通方式」：習近平不習慣

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普與中國國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。（路透）
美國總統川普與中國國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。（路透）

美國白宮前代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）3日接受彭博電視採訪時表示，美中兩國之間能否達成貿易協議，取決於川普習近平兩位領導人能否克服談判風格上的核心分歧。

穆瓦尼曾在川普第一任期內擔任白宮預算及管理局（OMB）的局長，並接替凱利（John Kelly）擔任代理幕僚長一年多。穆瓦尼說：「這裡存在根本性的脫節，川普希望在最高層級進行會談，但這並非中方習慣的做事方式」。

根據稍早報導，白宮官員表示，川普與習近平可能在本周通話。白宮發言人李維特2日對記者表示：「我可以確認雙方領導人很可能在本周通話」，但沒有透露可能的通話日期，也未保證通話一定會發生。川普高級經濟顧問哈塞特則在前一天暗示，白宮期待本周與習近平通電話。穆瓦尼的上述言論凸顯了兩國領導人通話的潛在障礙。

穆瓦尼表示，無論是在商業還是政治領域，川普都偏好與主要負責人直接溝通。這種做法與習近平的慣例形成鮮明對比，習近平更傾向於事先由顧問團隊協調並解決關鍵問題。

穆瓦尼在新加坡舉行的野村亞洲投資論壇場邊表示：「我不認為他們能夠以過去那種通過秘密管道的方式達成協議，而且我認為用川普的方式達成協議會非常困難。」川普的方式就是川普與習近平一對一直接對話。

穆瓦尼表示，他相信美中兩國能找到共存之道，前提是北京採取行動，成為他所稱的「世界領先國家」。他說，中國不能竊取他人的智慧財產權，不能為了讓外企在中國做生意而強迫簽訂不公平的交易，不能像處理新冠那樣，隱瞞訊息，「世界一線國家不會做這種事情，中國即將成為一線國家，他們需要提升表現。」

川普 習近平 白宮

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