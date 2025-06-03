沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬

在美中貿易談判中，中方的態度非常明顯：稀土籌碼還沒用完，不會像川普第一任期那般輕易讓步。（路透）

在白宮揭露川普 總統本周可能與中國國家主席習近平 通話之際，分析顯示，中方緩慢批准稀土 出口所顯露的態度非常明顯：北京手上的稀土籌碼還沒用完，不會像川普第一任期那般輕易讓步。中方將追求讓日內瓦休兵協議的調降關稅措施永久化，並且要求允許中方購買晶片等產品。

美國與中國5月中在瑞士日內瓦敲定貿易戰休兵90天的協議，緩解全球投資人的緊張情緒，但現在雙方互控彼此違反協議，讓這項停戰安排搖搖欲墜，箇中的核心人物正是中方談判代表、中國國務院副總理何立峰。

何立峰在日內瓦談判中，同意美國的需求，將恢復稀土出口，但之後北京當局批准稀土出口許可的速度緩慢，衝擊製造汽車和其他產品的製造，似乎彰顯中方不會一味迎合美方需求的最新策略。

在川普的第一任期，中方代表團由時任副總理劉鶴帶領，劉鶴是哈佛大學出身的市場派務實主義者，了解美方憂慮，與美國達成第一階段貿易協議，當時這項協議被廣泛認為有利美國。這回，習近平給了何立峰明確授權：不要迎合美國。

在戰略上，習近平認為自己的地位比川普第一任期更有利，已建立多項反制美方的貿易工具，包括對攸關晶片、汽車及F35戰機生產的稀土金屬，實施出口管制。

中方以稀土為籌碼占上風

顧問業者策緯諮詢公司（Trivium China）的供應鏈專家康姆斯（Cory Combs）認為，中方正逐漸在當前的貿易戰取得上風，美國稀土要擺脫對中國的依賴，至少還要十年，但陸企已開發出美國晶片的強力替代選項，與西方在再生能源、人工智慧（AI）等領域的的技術差距也在拉近，「現階段中方的籌碼都比美國的許多籌碼要更具持久力」。

知情人士透露，何立峰在日內瓦談判中僅承諾會恢復稀土出口，卻也僅止於此，保留了北京在未來談判的籌碼。同時，川普政府正在展開一連串調查，可能提高對中國的關稅，中方也認為美國撤銷中國學生簽證等措施，是要在未來協商加強對陸施壓。

Rock Creek全球顧問公司董事總經理巴哈爾（Daniel Bahar）指出，中方在與美方取得對等待遇，也符合其利益，他預期中方將繼續推動對等待遇。他曾在美國貿易代表署任職，曾參與磋商美中第一階段貿易協議。

而且相較於劉鶴，何立峰更堅定捍衛中國的經濟模式，也更不允許他國置喙，儘管他很清楚中國需要提振消費，而他發起的發放現金補貼等倡議收效甚微。

而且，中方管制稀土出口的影響範圍不僅限於美國企業，還可能波及日本、南韓及印度等美國盟友，進一步增添習近平的籌碼。此外，中方目前管制的稀土主要為用於國防產業的重稀土，若將管制範圍擴至用如消費品的輕稀土，美國經濟可能遭遇更廣泛的打擊。

下一步會怎麼走

展望前景，美國財長貝森特在日內瓦會談後，已暗示川普第一任期的第一階段貿易協議，可能成為未來美中協商的模式，但這項協議並不受中方歡迎，一些官員甚至形容為現代版的「百年國恥」清末不平等條約。

知情人士透露，何立峰在未來協商不太可能深入討論北京的經濟成長模式，預料將提出購買美國的農產品和能源等產品，以及擴大對美國的製造業投資，他的目標是讓日內瓦休兵協議的調降關稅措施永久化，並且要求允許中方購買真正需要的產品，包括遭美國出口管制的晶片和其他科技產品。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）研究主管葛藝豪（Arthur Kroeber）說，中方的底線已比第一次貿易戰高出許多，美方必須給出中方真正想要的東西，不只是開出要求清單。

至於稀土管制的未來可能發展，亞洲協會政策研究院（ASPI）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）認為，習近平目前不太可能採最極端的選項，因為可能招來最脆弱產業的反彈，，「北京的稀土管制意在警告緊張不宜進一步升高」，「但若美中緊張再度惡化，北京可能開始帶給美國國防供應鏈實質苦痛」。