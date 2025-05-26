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川普：對歐盟課50%關稅延至7/9 將迅速展開談判

編譯中心／綜合報導
川普總統表示對歐盟商品課徵50%關稅將延至7月9日。(歐新社)
川普總統表示對歐盟商品課徵50%關稅將延至7月9日。(歐新社)

川普總統揚言6月1日起對來自歐洲聯盟(EU)的進口商品課徵50%關稅後，25日表示在歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)來電要求延後，他也同意暫緩至7月9日。川普並說，范德賴恩表示雙方將迅速展開談判。

川普4月宣布將對全球多國實施對等關稅，其中對歐盟的稅率為20%，但後來宣布對等關稅暫緩實施90天，受影響的國家與時間賽跑，陸續與美談判，盼降低關稅稅率。7月9日是川普總統對等關稅暫停實施90天期限的結束日期。

後來川普總統不滿與歐盟談判無進展，23日揚言要對歐盟祭出50%關稅，25日下午則在社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文說，接到范德賴恩來電後，他同意延後開徵關稅的日期。

川普政府原將從6月起對歐聯進口商品課徵50%關稅，因歐盟執行委員會主席范德賴恩(...
川普政府原將從6月起對歐聯進口商品課徵50%關稅，因歐盟執行委員會主席范德賴恩(圖)要求延後，川普已同意延至7月9日。(美聯社)

川普總統同時附上范德賴恩於社群媒體X發文的截圖，內容寫道，歐盟與美國擁有全球最重要且最緊密的貿易關係。歐洲已準備好迅速且果斷地推進談判。為了達成良好協議，「我們需要時間直到7月9日」。

雖然歐盟是美國最大的貿易夥伴之一，但川普長期以來持續批評美國與歐盟的貿易關係不公平。根據美國政府的數據，歐盟去年向美國出口價值超過6000億美元的商品，進口價值3700億美元的商品。

川普尤其在意汽車及農產品貿易。歐洲領導人繼續呼籲不要升級貿易戰局勢，例如法國和德國盼透過外交途徑解決問題，強調關稅將損害雙邊經濟。

歐盟執行委員會主席范德賴恩在社群平台發文，稱美對歐聯進口商品課徵50%關稅，延至...
歐盟執行委員會主席范德賴恩在社群平台發文，稱美對歐聯進口商品課徵50%關稅，延至7月9日。(截自X平台)

歐盟 川普 關稅

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