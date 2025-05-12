來自中港澳小額包裹 入境美關稅從120％降至54％

川普總統最新的行政命令，提及來自中國、內容物價值低於800元的小額包裹入境美國的關稅稅率從120％降至54％。(美聯社)

白宮官網12日發布川普 總統新的行政命令，提及來自中港澳、內容物價值低於800元的小額包裹入境美國的關稅 稅率從120％降至54％。

川普政府重新調整4月2日第14256號行政命令以及第14259號與第14266號修正行政命令，凡來自中國價值800元或以下小額包裹關稅由120％降至54％。

上述調整適用於所有自中國、香港與澳門三地進口至美國且用於消費或自倉庫提取用於消費的商品。

川普政府日前宣布自5月2日起取消中國與香港的小額包裹免稅措施，並將關稅提高至120％，不過美中兩國在瑞士日內瓦進行貿易談判後，雙方達成協議，川普2.0對中國商品加徵的關稅自145％降至30％，中國則將美國商品關稅從125％降至10％，其中24％關稅在90天內暫緩實施。

路透報導指出，過去低價商品從中國工廠免稅運送至美國消費者手上，讓電商平台Temu和Shein推出的服裝、配飾等各種商品受到美國消費市場歡迎，如今美中宣布刪減關稅後，Temu所有者拼多多股價12日大漲7％。