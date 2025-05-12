美中兩國關係解凍超出預期 6-7月可能再現「出口潮」

美中貿易休兵90天。（路透）

美中12日達成調降關稅 協議，貿易戰休兵90天。各界普遍認為，這是美中貿易緊張迅速升級幾個月來兩國關係解凍的第一個跡象，會談結果超出預期的正面，而未來90天雙方預料將進入密集對話磋商期，雙邊對話的重點將聚焦在如何削減美中貿易逆差。但美國立場仍可能會有所反覆。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰認為，這次會談的進展非常積極，「根據我們的測算，美國對華平均關稅稅率仍維持在40%-42%，中國對美平均關稅稅率保持在32%-34%，但至少貿易「禁運」狀態已經結束。

金奧證券投資長趙紅梅表示，美中兩國關稅談判結果大超市場預期，這是非常好的結果，10%基本關稅加上20%芬太尼稅，中國產業鏈承擔得起這個結果。一般關稅對中國出口的實質性影響是二至三周左右，6-7月可能重新出現「出口潮」，第3季出口對經濟增長的帶動作用會重新體現。

但分析師也提醒，不要對美中貿易停火過度樂觀。經濟研究及諮詢機構凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯說，「這是重大的局勢緩和」，但美國對中國大陸課徵30%關稅仍比美國對其他大多數經濟體課徵的稅率高，且美國「似乎仍試圖」要求其他國家限制與大陸的貿易，「90天休戰並不保證會帶來持續停火」。

投資平台盛寶策略分析師威爾森表示，儘管美國財政部 長貝森特說美國不希望與大陸經濟「脫鉤」，但「美國完全正在努力脫鉤」，這種分離可能會以美中貿易大幅下滑的方式出現。

英國BBC則質疑，90天是否足夠處理長期以來的挑戰？尤其川普 第一任期大部分時間美中都在談判，但只取得有限成功。

路透形容，接下來的談判將進入「深水區」。隨著觸及貿易和經濟中更根本性的問題，後續談判的推進將更加艱難。雖然關稅水平可能維持現狀，但存在再次提高關稅的可能性，而川普仍然是最大的不確定因素。

預計90天暫停期後，美國還會保持對大部分輸美商品的10%關稅。美國的最主要目標是大幅削減美中貿易逆差，這將是未來雙邊對話的重點。若不能達成此項目標，美國對華關稅政策還有可能反覆。

馬來亞銀行（Maybank）經濟學家Erica Tay表示，美中關稅戰降級為雙方繼續在工作層級進行談判創造條件，且不會延長雙方的經濟痛苦。但首先輪船和貨機需要及時啟動，而且可能需要幾輪談判才能達成初步協議。