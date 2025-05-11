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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

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關稅戰讓巴西進口牛肉變貴 美國漢堡排遭殃

編譯徐薏茹／綜合報導
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巴西牛肉工廠工人在生產線上處理牛肉，巴西牛肉成為美國與中國都要進口的重要肉品。(路透)
巴西牛肉工廠工人在生產線上處理牛肉，巴西牛肉成為美國與中國都要進口的重要肉品。(路透)

美國大多數漢堡肉由國內及進口牛肉混合製作，其中主要為巴西進口牛肉，受到川普關稅貿易戰影響，巴西牛肉價格將上漲。

與此同時，同為巨量牛肉消費國的中國受到關稅戰影響，開始轉而尋找供應充足便宜肉類的國家，巴西對於中國也更有吸引力。

根據貿易數據，美國肉類加工業近幾周大量囤積巴西牛肉，4月由巴西出口至中國的牛肉同樣增加。

貿易專家指出，自4月初以來，巴西商用牛肉的價格已經上漲約20%。

巴西肉商Grupo Fribal副總奧利維拉(Luiz Gustavo Oliveira)說：「就我們的角度來看，過去從未像此刻一樣對巴西如此有利，世界對巴西肉品敞開大門。」

另一方面，美國肉品加工商正努力應對上漲的牛肉價格，印第安納州肉品加工商桑德(Kent Sander)表示已經開始在牛肉漢堡排中混入較便宜的豬肉。

巴西在過去20年超越美國，成為世界最大的牛肉出口國，中國、美國是巴西牛肉的前兩大買家，近幾年兩國大幅增加採購量，以滿足國內對瘦肉、低價肉品的需求。

儘管美國仍然是全球最大的牛肉生產國，但產業專家指出，美國的牛隻由大豆或玉米飼養，適合用作高價、風味豐富的雪花肉。

美國牛有一部分會用於生產較便宜的肉塊，但很大一部分用於菲力牛排或肋眼排等高檔牛排，主要為家庭或牛排館消費，或出口至世界其他地區。

為了生產許多美國人日常食用的低價牛絞肉，美國肉品加工商將較肥的本地牛肉與國外較瘦的草飼牛肉混合製作。

為了滿足需求，美國2023年至2024年從巴西進口的牛肉增加50%以上，達到13億元新高。

如今巴西牛肉也被納入川普關稅戰的範圍內，這場貿易戰持續得愈久，就愈有可能重塑全球的牛肉貿易。

專家指出，美國農民很難取代巴西的進口牛肉，並且在關稅戰以前就面臨其他挑戰。

隨著經濟不穩促使美國消費者從較貴的牛排轉向漢堡肉，對便宜牛肉的需求預計將增加，進一步推高價格。

專家表示，即使有高關稅，美國仍很有可能持續仰賴巴西牛肉，因為沒有其他類似的大量供應源滿足美國市場。

巴西 關稅 牛排

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