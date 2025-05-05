川普：與中國建立關係 是前總統尼克森「最糟舉措」

總統川普4日搭空軍一號從佛州飛往華府近郊安德魯空軍基地時，向媒體發言。（美聯社）

路透報導，美國總統川普 4日在空軍一號受訪重申，中國許多年來在國際貿易上敲美國竹槓，還稱前總統尼克森與中國接觸並建立關係是他做過「最糟的事」。

川普並說，美國正和中國在內的許多國家就貿易協議 事宜開會，他對中國的主要優先要務是取得公平的貿易協議。他也說，本周沒計畫和中國國家主席習近平對話，但美國官員正和中國官員討論多種不同事務。

被問到本周是否可能宣布任何貿易協議，川普僅稱「很有可能」但未詳述。

川普暗示，並不預期和部分國家達成協議，而可能在未來2到3周為那些貿易夥伴「設定特定關稅 」。路透說，暫不清楚川普此處指的是否是他4月2日宣布的對等關稅；這些關稅預計在90天暫緩期後，於7月8日上路。

在美國國家廣播公司（NBC）2日錄製、4日播出的專訪中，川普對中國與達成協議前景的相關說法較樂觀。川普當時坦言，他對中國非常強硬，實質上切斷美中貿易，但聲稱北京當前想要達成協議。

川普4月2日已對多數國家祭出10%關稅，並對許多貿易夥伴宣布更高的對等關稅稅率，其後川普政府高官與貿易夥伴展開一連串會議。川普也對汽車、鋼鋁和加拿大及墨西哥輸美商品加稅，並對中國實施145%關稅。