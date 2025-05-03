我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

白宮證實川普6/14生日辦閱兵 6600名官兵陪他過

Nike、Adidas帶頭喊話 76家鞋業連署求川普「放鞋一馬」

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致信川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外。(路透)
美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致信川普，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外。(路透)

美國鞋類分銷與零售商協會（FDRA）日前致信川普總統，呼籲其將鞋類商品排除在新一波報復性關稅清單之外，直言關稅將對鞋業構成生存威脅。

路透報導，這封日期為4月29日的聯名信獲得Nike、Adidas美國分公司、Skechers等76家鞋業品牌支持簽署，包括Deckers、Capri Holdings、Under Armour與VF Corporation等知名企業。

信中指出，美國鞋業早已承擔沉重關稅壓力，許多兒童鞋的關稅稅率動輒高達20%、37.5%甚至更高，若再加上川普政府近期祭出的新關稅，將對產業造成毀滅性打擊。

整體而言，美國鞋業將面臨介於150%至約220%之間的關稅壓力。協會在信中強調：「這是一場緊急狀況，需要立即關注與處理。美國鞋類產業無法在應對這種前所未有、難以預期的關稅制度的同時，還要花費幾個月的時間，來調整商業模式與供應鏈。」

川普自本月初起針對包括中國在內的多個主要貿易夥伴實施大規模關稅措施，其中對中國進口商品課徵高達145%的關稅，衝擊廣泛消費品類。中國商務部上周表示，正「評估」華府提出的重新展開貿易談判之建議。

在此不確定情勢下，Adidas日前儘管公布亮眼的第一季財報，卻仍未上調2025年財測；Skechers亦宣布撤回全年預測，坦言難以因應川普政府「反覆無常的貿易政策」。

聯名信強調：「對於美國鞋業而言，龐大的成本增幅帶來生存威脅，數百家企業恐將因此倒閉，成千上萬個家庭也將受到波及。」

該信呼籲政府應採取「更具針對性的方法」，僅對具戰略意義的商品加徵關稅，而非針對基礎消費品全面開火。

關稅 川普 商務部

上一則

經濟衰退沒在怕？川普自信喊話：美國將迎空前繁榮

延伸閱讀

白宮證實川普6月14日生日辦閱兵 6600名官兵陪他過

白宮證實川普6月14日生日辦閱兵 6600名官兵陪他過
通膨與川普關稅壓力下 澳洲大選展開投票

通膨與川普關稅壓力下 澳洲大選展開投票
芬太尼成破冰契機？中國擬派公安部長赴美 為美中貿易談判鋪路

芬太尼成破冰契機？中國擬派公安部長赴美 為美中貿易談判鋪路
川普人事精簡大刀砍向情報機構 中情局傳將裁1200人

川普人事精簡大刀砍向情報機構 中情局傳將裁1200人

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
川普27日再度發文稱，關稅有望讓許多國人不必繳所得稅。(美聯社)

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

2025-04-27 12:43

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光