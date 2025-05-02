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威脅？日財務大臣：日所持美債可以是貿易談判籌碼 用不用另說

編譯季晶晶／綜合外電
日本財務大臣加藤勝信說，日本持有的美國公債可以是貿易談判的籌碼。 （路透）
日本財務大臣加藤勝信說，日本持有的美國公債可以是貿易談判的籌碼。 （路透）

日本財務大臣加藤勝信表示，日本持有的美國公債可能成為與美國進行貿易談判的籌碼。

他在周五參加東京電視台的節目時，被問到日本不輕易出售美國公債的立場，是否可以作為談判工具時表示：「這確實是一張版。但我們是否要用這張牌，是另一回事。」

這是回答提問時做出的評論，而且不像暗示日本正在考慮減持手上持有的任何美國公債。果真有所行動，可能引發市場大幅動盪。周五在亞洲交易時段早盤，美國公債價格幾無變動。

但西太平洋銀行金融市場策略主管Martin Whetton談及加藤的評論時仍認為，「這是隱晦的威脅。正如羅斯福的名言，『講話要溫和，但手持的棍棒要夠大 』，而美國公債就是一根大棍棒。 」

日本首席談判代表赤澤良正本周在華府美方代表舉行第二輪會談，世界各國都很關注談判的最終結果。

加藤強調，日本持有美國公債並不是特意為了支持美國。

根據美國財政部的數據，截至2月底，日本持有大約1.13兆美元的美國公債，是美國最大的海外持有者，其次是中國大陸，持有7,840億美元。日本持有美國公債作為特別帳戶的一部分，可用於支時貨幣干預。

美國公債4月曾遭大規模拋售。大約三十年前，那時的日相橋本龍太郎曾說，如果日圓匯價持續劇烈波動，日本可能出售美債並買進黃金。此言一山，美債、美股，甚至美元均暴跌。由於市場反應過於激烈，橋本龍太郎很快改口，發表聲明說自己被誤解了。

瑞穗證券公司駐東京的首席策略師Shoki Omor表示：「日本在同一句話裡提到美國公債和潛在貿易協議，無疑打開了潘多拉的盒子。如果外國人確實選擇不購買或者出售美國公債，那麼美債投資人將面臨殖利率上升的風險。」

日本 殖利率 貿易協議

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