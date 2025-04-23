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反制中國補貼 美擬課東南亞太陽板最高3521%關稅

編譯中心／綜合報導
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美國將對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業被指控的補貼和傾銷行為。圖為肯塔基州工人為一個家庭的別墅安裝太陽能板。(美聯社)
美國將對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業被指控的補貼和傾銷行為。圖為肯塔基州工人為一個家庭的別墅安裝太陽能板。(美聯社)

美國22日宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業被指控的補貼和傾銷行為。

這些針對柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南企業的關稅仍須在今年6月的美國國際貿易委員會(International Trade Commission)會議上獲得同意。

多家美國和其他太陽能產業相關製造商約一年前提出反傾銷和反補貼調查。這些企業針對的目標是據稱影響美國國內太陽能產業市場的「不公平做法」，尤其關切總部設在中國、在東南亞國家營運的公司。

儘管川普政府22日的決定是在一年調查後做出，但緊跟川普近期透過對全球多國加徵關稅、發動猛烈貿易戰的腳步之後。

美國商務部在聲明中表示，針對太陽能電池提出的新建議關稅是特別為了因應「跨國補貼」。

聲明指出：「商務部在涉及柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南的反補貼調查中發現，每一國都有企業獲得中國政府的補貼。」

聲明提到：「這是商務部首度在反補貼調查中做出肯定的裁決，認定企業收受跨國補貼。」

此案是由Hanwha Qcells、第一太陽能(First Solar)、Convalt Energy等公司提出，遭控的企業包括晶科能源、天合光能等中國公司。

美國商務部表示，柬埔寨的產品將面臨高達3521%的關稅。

晶科能源自馬來西亞出口的產品面臨40%關稅，出自越南的產品面臨約245%關稅。

天合光能從泰國出口的產品面臨375%以上的關稅，出自越南的產品面臨200%以上關稅。

一旦實施，這些新關稅將疊加在川普本月初對多數貿易夥伴輸入到美國的產品課徵10%基準關稅之上。

根據官方數據，美國2023年從這次行動中提到的國家進口價值119億美元的太陽能電池。

關稅 越南 商務部

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