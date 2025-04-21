中國管制稀土出口 車廠恐在數月內停產

中國限制稀土出口，將對電動車產生衝擊。圖為通用汽車在密西根州的電動車裝配廠。(美聯社)

中國對稀土 礦物的最新管制，可能導致汽車生產停擺。相關人士警告，若北京全面停止出口，稀土儲量只夠支撐兩、三個月。

不過，內政部長柏格姆(Doug Burgum)說，美國準備在國內開採稀土，他說不僅要進行鑽探，還要繪製地圖，進行開發。他也表示，對美中最終會達成協議充滿信心，他說川普是歷史上唯一寫過關於談判專書的總統。

北京本月初擴大對七種稀土元素和磁石的出口限制，以報復川普對中國加徵145％高額關稅 。這些稀土對電動車、風力發電機、戰機極為重要。

政府官員、貿易商、車業高層說，庫存估計只能支撐三至六個月，企業將競相囤積更多稀土，並尋找替代的供應來源，以避免重大混亂。

金屬交易員吉斯(Jan Giese)更警告，中國的出口限制讓客戶措手不及，大部分車廠及其供應商似乎只有兩三個月的稀土庫存。他說，庫存見底或快要用罄之際，若未見稀土運往歐洲或日本 ，汽車供應鏈會出大問題。

中國最新的出口管制，鎖定讓高效能磁石能承受高溫的中重稀土，如鏑、鋱、釤。這些稀土有重要的軍事用途，用於噴射機、飛彈及無人機，也大量使用於電動車和油電混合車的旋轉零件、馬達、傳動裝置。

車業資深高層說，中國限制稀土出口，對特斯拉(Tesla)及其他汽車生產商「影響重大」，以1-10分的嚴重程度來說，他打「7或8分」。他說：「這是種報復，中國政府可以說『好啊，我們不打算在關稅稅率上以牙還牙，但會傷害美國，促使企業請求自家政府改變關稅政策』」。

稀土金屬常見於地殼，惟難以用低成本和對環境友善的方式提煉，中國幾乎壟斷了重稀土加工業。策緯諮詢公司(Trivium)的康姆斯(Cory Combs)表示，磁鐵大量使用的釹、鐠等「輕」稀土，不在限制名單內，要是貿易戰加劇，北京握有增加限制的威脅籌碼。

澳洲稀土商萊納斯(Lynas)準備擴大馬來西亞加工廠，今年中開始生產鏑和鋱。日本及其他國家寄望靠萊納斯，減少中國對重稀土的掌控。日本政府官員說：「重稀土元素的庫存，不足以避免汽車供應鏈潛在的動盪」，車廠的兩三月庫存之外，國家庫存應該可以提供額外援助。