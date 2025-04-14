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任關稅宰割 小型零售業被迫自行吸收成本、凍結投資

編譯廖振堯／綜合報導
關稅戰衝擊下，究竟是自行吸收或是反映成本，零售業者頭痛。圖為加州沃爾瑪的貨架。(路透)
關稅戰衝擊下，究竟是自行吸收或是反映成本，零售業者頭痛。圖為加州沃爾瑪的貨架。(路透)

全美零售業正面臨難關，過去幾周的關稅挑戰讓業內資深人士也感到困惑。所有企業都渴望獲得明確的訊息，但白宮反覆無常地實施、威脅、撤銷各種關稅，使得大小規模公司都難以提前規畫；沃爾瑪或亞馬遜等大型企業尚有與海外供應商談判的空間，然而大多數零售商都是小型獨立公司，陷入任局勢擺布的困境。

紐約時報報導，在服裝業等許多行業中，大部分產品都是從中國或其他國家生產的，很少有美製產品可供選擇。彼得森國際經濟研究所數據顯示，去年美國75%的進口玩具和體育用品、40%的鞋類、25%的紡織品和服裝都來自中國。

從事零售業達半個世紀的霍夫曼(Vivian Hoffman)，歷經九一一恐攻後的動盪、金融海嘯、新冠疫情，最近經營一家銷售平價女裝的連鎖店 Whim。其商品大多產自中國和越南，中國面臨145%關稅，越南可能在幾個月後也被徵高額關稅。她說其中一個供應商最近將鞋價提高了20%，其他供應商也表示很快會漲價；一個牛仔褲的中國供應商甚至無法確定其秋季產品線怎麼定價。霍夫曼表示她一直在猶豫，「我是要少進貨，因為我認為生意會受到影響？還是應該在漲價前多進貨？我一直在兩個極端之間徘徊。」

亞馬遜執行長傑西(Andy Jassy)10日在接受CNBC採訪時表示，該公司在關稅實施前已加快將部分庫存運來美國，並將嘗試與一些供應商「重新談判條款」。亞馬遜有項特殊計畫，讓供應商以較低的價格將產品出售給亞馬遜，由亞馬遜支付運往美國的費用，並直接承擔關稅成本。但當關稅風險改變時，亞馬遜便會直接取消訂單。

小型零售商無論如何應對，都無法像達到亞馬遜的彈性和實力。銷售提包和配件的Bogg創始人瓦卡瑞拉(Kim Vaccarella)的所有貨源都在中國，她走訪斯里蘭卡和越南尋找新的供應商，本來收到了越南一家製造商的樣品並準備下單，但又傳出白宮對越南課徵超過40%關稅的消息，只能打退堂鼓，「做了這麼多事、花了這麼多錢，卻什麼也沒達成。」

關稅 亞馬遜 越南

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