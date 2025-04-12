硬碰硬… 中對美關稅增至125% 習近平：不畏懼無理打壓

中國國家主席習近平（右）11日會見到訪的西班牙首相桑切斯（左），主動談及美國的關稅戰，要求歐盟與中國一起對抗美國的關稅威脅。（美聯社）

美國總統川普 打響關稅 戰後，中國國家主席習近平 11日首度對此發聲，強調「中國不畏懼任何無理打壓」。同日，中國商務部宣布對美關稅進一步提高至125%，即使美國再提高關稅也不予理會，並批川普發動關稅會淪為「笑話」。

中方指川普關稅是笑話 不再理會

在白宮宣布對中國課徵145%關稅後，中國國務院關稅稅則委員會11日公告，將對美國進口商品加徵的關稅，從84%升至125%。即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水準下，美國出口到中國商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

中國商務部指稱，中方在世貿組織爭端解決機制下已控訴美方進一步加徵關稅。中國外交部發言人林劍稱，關稅戰，中方不願打，但也不怕打。如美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

美國對外貿易代表署11日則分別與越南、以色列、台灣展開貿易談判，並稱現有15國在排隊等著談。川普在稍早的內閣會議中表示，仍對美中最終能達成協議感到樂觀。

習近平昨天是在北京會見訪中的西班牙首相桑切斯時，主動提及關稅戰問題。新華社報導，習近平表示，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

●習喊話歐洲 共同抵制單邊霸凌

習近平並說，無論外部環境如何變化，中國都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。他喊話中、歐應共同抵制單邊霸凌行徑。

中國外長王毅表示，「我們（中國）站出來阻止強權，也是為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界」。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，已超過15國已提出關稅協議提案，11日與以色列、台灣討論關稅議題。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後也說，川普稍早表示，已授權對75個未採取報復行動的國家暫停實施對等關稅90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。

不過，美國對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率為145%，以回應中國對美國的報復措施。中國則強硬回擊，宣布對美國貨品徵收125%關稅，並反譏川普的關稅戰會淪為經濟史的「笑話」。