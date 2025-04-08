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仰賴中、加、墨汽車零件 密西根成貿易戰第一個受害者

編譯陳韻涵／綜合報導
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密西根州汽車產業高度仰賴來自加拿大、墨西哥和中國的零件，讓密西根州成為川普總統貿易戰的第一個受害者。（美聯社）
密西根州汽車產業高度仰賴來自加拿大、墨西哥和中國的零件，讓密西根州成為川普總統貿易戰的第一個受害者。（美聯社）

密西根州近20%的經濟命脈與汽車產業息息相關，而汽車產業高度仰賴來自加拿大、墨西哥和中國的零件，這讓密西根州成為川普總統貿易戰的第一個受害者。

華爾街日報(WSJ)分析，密西根州的企業與勞工已感受到川普貿易戰的攻勢，汽車產業占該州經濟的20%，且愈來愈倚仗來自中國與加、墨的進口零件和汽車，而川普針對各國及汽車產品徵收高關稅

汽車貿易迅速擴張，讓密西根州的進出口規模在全美排名第五。

底特律的汽車業高層已進入「戰鬥模式」，不僅大量囤積進口零件，與供應商就漲價幅度談判，並建立戰情室探究如何降低成本。

密西根州最大汽車廠的勞工勒緊褲腰帶，以防關稅導致車價暴漲、需求下降，繼而掀起裁員浪潮。

當前部分初期情況加劇汽車業勞工間的緊張情緒，關稅生效數小時後，吉普(Jeep)的母公司斯泰蘭蒂斯(Stellantis)在密西根州和印第安納州暫時解雇約900名員工，這些勞工所屬的公司供應加、墨工廠供應零件，但加、墨廠房目前停工。

一位汽車高層上周表示，若關稅廣泛打擊進口零件，可能對汽車業造成造成毀滅性的衝擊，而政府當前舉措比產業界預期的還糟。

底特律的聯合汽車工會(United Auto Workers)等團體表示，若關稅能像川普所言發揮作用，包括擴大美國製造業並扭轉密西根州等地因工作外包而受重創的情況，那麼當前的不安情緒才會有所價值。

汽車零件製造商Luxit的執行長維迪(Stephane Vedie)表示，關稅導致成本上漲，讓他考慮把中國的一條車燈與零件生產線移回位於田納西州的一家工廠，並考慮把其他生產轉到密西根州。

此外，維迪與同事頻頻聯繫客戶，說服客戶接受更高的成本。他說：「我們要說服客戶接受漲價，而非談論新業務或成長。」

密西根州車廠琉森國際(Lucerne International)販售的汽車鉸鏈、支架等零件，約有80%為中國製造；該公司執行長瑪麗‧布茨采格(Mary Buchzeiger)也忙著與客戶議價，她說：「我們沒辦法吸收關稅造成的成本上漲，我沒有20%的利潤可以讓步」。

密西根州 關稅 川普

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