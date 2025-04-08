歐盟提議工業產品零關稅 川普：須買美國能源

川普總統7日表示，歐盟提出汽車和其他工業產品關稅豁免的方案，不足以解決貿易逆差，還必須購買美國能源。圖為川普當天在白宮與以色列總理會面。(路透)

川普 總統7日表示，歐洲聯盟（EU）提出汽車和其他工業產品關稅 豁免方案，不足以解決跨大西洋貿易逆差，還說歐盟 將必須購買美國能源。

法新社報導，川普在白宮告訴媒體：「歐盟一直對我們很惡劣，他們不買我們的汽車，就像日本不買我們的農產品。他們實際上什麼都沒買。」

川普上周發動全面保護主義攻勢，宣布「對等關稅」措施，包括對歐盟課徵20%關稅，預定本月9日生效。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7日稍早宣布，向美國提出汽車和其他工業產品雙邊關稅豁免方案。

范德賴恩在布魯塞爾記者會上說：「我們已提議工業產品零關稅…歐洲始終準備好（與美國）達成良好的協議。」但她同時警告，「我們也準備好以反制措施回應川普的貿易攻勢，捍衛我方利益」。

川普7日回應時也說，如果歐洲國家開始購買美國能源，美國對歐盟貿易逆差將「迅速消失」，「他們需要購買並承諾購買相當於（此貿易逆差）數量的能源」。

路透報導，歐盟7日除了提議汽車和其他工業產品「零對零」關稅方案，以避免與川普發生貿易戰，同時也對美國部分商品祭出25%關稅，以示反擊。歐盟各國貿易部長大多認為當務之急是與美方談判。

根據川普政策，擁有27個會員國的歐盟面臨25%鋼鋁關稅，汽車等其他幾乎所有商品都將在9日面臨20%關稅。

歐盟執委會7日提出對多項美國商品徵收25%報復性關稅，以回應川普的鋼鋁關稅，而不是更廣泛的徵稅措施。

然而，在川普揚言對歐盟酒精類產品徵收200%反制關稅後，歐盟執委會迫於來自會員國的壓力，將關稅品項名單縮減，刪除波本（Bourbon）威士忌、葡萄酒和乳製品。法國和義大利是葡萄酒和烈酒主要出口國，他們尤其關切此事。

主管貿易事務歐盟執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）7日稍早說，報復性措施影響的商品總值將低於先前宣布的260億歐元。大部分商品關稅將於5月16日生效，有些商品則是在12月1日生效。

歐盟各國貿易部長7日在盧森堡集會，商討歐盟的應對以及與中國的關係。許多部長表示，當務之急是展開談判以使川普取消關稅，而不是對抗。

波蘭經濟部次長巴拉諾斯基（Michal Baranowski）在會後記者會上表示，歐盟各國貿易部長大多不希望「動輒扣板機」。

塞夫柯維奇說，與華府的討論處於初期階段，他已提出對汽車和其他工業產品實施「零對零」關稅，並表示希望能夠開始磋商。

歐盟預定將於本周批准首波報復性措施，並將於15日開始徵收關稅，第2波關稅將於5月中旬開徵。