10%普遍關稅生效 川普籲民眾挺住：中國所受打擊更重

川普總統宣布實施對等關稅政策後，股市連日暴跌。但他5日在社媒貼文信心喊話，要國人「堅持下去」。(路透)

川普 總統對全球所有出口到美國產品徵收10%普遍關稅 ，在5日生效。自從2日宣布實施新關稅後、股市即已連日暴跌。但川普5日在他的社群媒體 平台「真實社群」(Truth Social)貼文信心喊話，要國人「堅持下去」，指「這不會很容易，但最終將獲得歷史性結果」。他並稱「中國受到的打擊比美國嚴重得多」。

川稱經濟革命將有歷史性成果

川普發文稱「這是一場經濟革命，而且我們會贏」，他還寫道：「我們正以空前方式恢復就業和商業；投資金額已經超過5兆元。」

中國籲美停止錯誤 平等協商分歧

中國隨後宣布自10日起對美國產品回敬34%關稅，以反擊美國宣布自9日起對中國加徵34%對等關稅。中國外交部發言人郭嘉昆5日在臉書發文指稱，市場已發聲，美國應停止錯誤，透過平等協商解決與貿易夥伴的分歧。

美、中兩國對各自出口到對方國家的商品加徵34%的對等關稅。川普總統5日發貼文說，「中國受到的打擊比美國嚴重得多」。(路透)

但川普發文堅稱：「中國受到的打擊比美國嚴重得多，根本沒得比。」川普的攻擊目標也針對全世界；他寫道：「他們(中國)和許多其他國家過去對我們壞透了，我們一直是愚蠢無助地『挨打』，現在可不同了。」

美國海關人員在美東時間5日零點01分開始，對所有進口商品單方加徵10%關稅；對57個貿易夥伴更大規模對等關稅訂9日開徵。

5日前運美貨物有51天寬限期

美國海關和邊境保護局(CBP)向托運方發出公告顯示，5日零點起，水上貨物沒有寬限期。但CBP公告另顯示，美東時間5日凌晨0點01分前裝上船舶或飛機並轉運美國的貨物，有51天寬限期；這些貨物須在5月27日美東凌晨零點01分以前到達，以避免繳納10%關稅。

印度時報(TOI)報導，美國500強公司投資價值在股市狂跌兩天內「失血」近5兆元，創下歷史新高；和川普聲稱已收到5兆元投資額，諷刺地雷同。大多數分析家認為，如此沉重打擊是關稅失誤引發廣泛不安情緒造成；美國數以百萬計的退休人員積蓄直接蒸發，其中包括許多共和黨人和「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的死忠支持者。

黑色星期一股市恐再崩盤

全美家庭約有60%投資美國股市，和1月20日股市相比，市場損失達11兆元。由於擔心周末過後，股市開盤會進一步崩盤，社群媒體開始流傳「黑色星期一」一詞。

印度時報指出，許多經濟專家和分析家都曾引用歷史經驗，指這類關稅策略從未成功，甚至為美國帶來災難；但川普白宮團隊試圖強化所謂「美國貿易逆差是因為無節制進口美國，導致『財富轉移』和從美國『竊取』資金」的論點。只是，這種論點正不斷遭到電視評論和社群媒體批判、嘲笑，也激怒了全世界。