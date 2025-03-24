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綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後起訴川普

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綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後起訴川普

記者曹馨元╱紐約即時報導
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

總統川普的任期邁入第三個月，其政府的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出；日前，一名持有綠卡的韓裔哥大學生也遭移民與海關執法局(ICE)登門搜查。合法居留在美的華人表示，如今不敢出境，在發表言論時「自我審查」；律師建議，合法移民也需多加小心。

在川普上任首日簽署的系列行政命令中，有一項就賦予邊境官員權利、調度一切政府可用資源，「以確保所有尋求進入美國或已在美國的外國人都得到最大程度的審查和篩選」。目前，兩名德國遊客稱自己在經過聖地牙哥(San Diego)邊境時被攔截、送往拘留中心；一名法國科學家稱，自己在赴美參加會議時因被邊境巡邏人員發現他曾對川普政策發表「個人意見」，而遭拒絕入境。

川普新政除了讓赴美遊客感到不安外，也讓美國移民社區膽寒。月初，一名持有綠卡的哥倫比亞大學(Columbia University)挺巴學運領袖遭ICE拘捕；一名印度籍的哥大博士也突然被告知，她的學生簽證已經被取消。

紐約時報報導，一名21歲的韓裔哥大學生鄭延書(Yonseo Chung，音譯)，也因曾參加過校園挺巴示威而遭ICE登門搜查，試圖將其遞解出境。鄭延書於七歲時隨家人從韓國移居美國，為綠卡持有者。

24日，鄭延書就其遭ICE針對的合法性，對總統川普、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及一眾聯邦高官提起訴訟；根據訴訟書，ICE探員曾多次到往鄭延書及其家人住所，試圖拘捕她，而她的律師也被告知，鄭延書的合法永久居留身分(綠卡)已經被撤銷。

川普政府對合法移民採取的一系列針對行動，讓去年剛獲得H1-B工作簽證的林先生感到不安。在林先生看來，這種「吹毛求疵」的政策可以輕易地將莫須有罪名加諸到許多人頭上，尤其在政見上反對川普的人士。林先生表示，因為海關加強審查，他在近一、兩年內非必要不會出境，「也會加強自我審查，把一些敏感的言論刪一刪」。

移民律師陳闖創表示，在移民及出入境問題上，海關有很大的自由裁定權，且以國家安全、外交策略定奪，而非言論自由；他也建議合法在美民眾更加小心，「特別是有過犯罪紀錄的合法移民，在出境前建議先和律師諮詢」。

移民 川普 ICE

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