持合法學生簽證 喬治城大學挺巴研究員遭逮捕拘留

喬治城大學研究員巴達爾·汗·蘇里。(喬治城大學官網)

喬治城大學的一名研究員巴達爾·汗·蘇里(Badar Khan Suri)17日晚間被聯邦移民執法人員拘留。根據蘇里律師指出，戴著面罩的國土安全部 官員等在蘇里位於維吉尼亞州阿靈頓的家外將他逮捕，並當場告知已經取消他的簽證，原因是他參與的活動被視為與美國的外交政策不符；但法官吉爾斯(Patricia Tolliver Giles)稍後發布禁止驅逐的命令。

蘇里是該大學服務學院(School of Service)的博士後研究員，並在該校的穆斯林-基督教理解中心(Center for Muslim-Christian Understanding)教授一門關於「南亞的多數主義與少數民族權利」課程。該大學在一份聲明中表示，蘇里持有學生簽證 ，可以合法在美國繼續學業。

根據學校官網的職員簡介，蘇里是印度籍，2020年在新德里完成博士學位。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在X平台上發文稱，蘇里「在社交媒體上積極傳播哈馬斯並宣揚反猶太主義」，她說，蘇里與疑似恐怖分子有關聯，國務卿魯比歐(Marco Rubio)3月15日作出驅逐出境的決定。

蘇里的律師艾哈邁德(Hassan Ahmad)告訴CNN說，「看到我們的政府綁架並監禁另一個無辜的人，令人無法容忍。如果一個專注於衝突解決的傑出學者，被政府認定對外交政策不利，那麼問題可能出在政府身上，而不是學者。」

英國廣播公司(BBC)報導，法官吉爾斯稍後禁止了驅逐行動。

Politico首先報導了蘇里被拘留的消息。喬治城大學發言人表示，「我們並不知道他參與了任何非法活動，也沒有收到他被拘留的原因。我們支持社區成員進行自由和開放的研究、討論和辯論的權利，即使這些想法可能具有挑戰性、爭議性或令人反感。我們期望法律系統能夠公正審理此案。」

據紐約時報報導，蘇里的岳父曾擔任已故哈馬斯領導人哈尼雅(Ismail Haniyeh)的顧問。