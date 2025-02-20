川普撤銷曼哈頓堵車費 喊國王萬歲 霍楚：法庭見

白宮19日宣布撤銷核准紐約市的堵車費政策，並發布川普戴上王冠的畫像稱「國王萬歲」，紐約州長霍楚在記者會上手持川普畫像反擊，將在法庭上爭個勝負。（美聯社）

川普 政府19日宣布，已通過聯邦運輸部撤銷核准曼哈頓堵車費 政策，兌現川普總統的競選承諾；負責管理徵收堵車費的大都會運輸署(MTA )立即對此聯邦命令提出訴訟，並表示將照常收費，紐約州長霍楚(Hochul)也誓言將透過法律途徑捍衛堵車費的徵收。

MTA照收費 提告撤銷令不合法

運輸部長達菲(Sean Duffy)19日致函霍楚，表示該部門將撤銷聯邦對堵車費計畫的批准；他在信中寫到，「我與總統同樣擔心(堵車費)對美國勞工階級的影響，這加重了他們日常生活的財務負擔。」

堵車費政策的推動始於2019年，由紐約州議會通過立法，並由MTA負責執行。該政策於2023年獲得聯邦高速公路管理局(FHWA)在價值定價試點計畫(Value Pricing Pilot Program, VPPP)下簽署批准，並於今年1月5日開始實施，這也是全美國第一個實施收取堵車費的城市。

何時停止收費 聯邦運輸部未定

達菲在信中指出，因堵車費計畫讓駕駛人無法選擇任何免費的高速公路，且徵收的主要動機是為了MTA籌資、而非改善擁堵，所以他認為，堵車費並不符合價值定價試點計畫的標準；「現在的收費計畫反而要從勞動人民身上花更多錢來支付運輸系統，這是倒退且不公平的。」

達菲並未指明聯邦政府將於何時中止堵車費計畫，僅表示聯邦官員將與紐約州府聯繫，「討論如何有序地停止收費。」

白宮發布「川普戴王冠」照片

總統川普在社群媒體Truth Social上發文稱，「堵車費已死，曼哈頓、以及整個紐約都得救了。國王萬歲！」(圖片取自白宮官方X帳號)

同日下午，川普總統在社群媒體Truth Social上發文稱，「堵車費已死，曼哈頓、以及整個紐約都得救了。國王萬歲！」；白宮官方X帳號也發布同樣內容，並配上川普戴著皇冠的畫像。

與此同時，霍楚召開記者會反擊稱，「紐約已經250餘年未曾在一個國王的統治下」；她指出，無論紐約人民支持堵車費與否，由聯邦介入的此次撤銷命令，是對紐約州治權的攻擊。霍楚表示，她將訴諸法律途徑來挑戰撤銷命令，「我們法庭上見。」

在達菲發函不到一小時後，MTA隨即對運輸部提出訴訟，認為此撤銷命令不合法；訴訟指，「堵車費計畫將按現狀繼續實施，除非法院另有命令，否則原告(MTA)將根據紐約法律，繼續執行該計畫。」

最新數據指出，自1月5日堵車費徵收起至1月31日，曼哈頓的行人流量相比去年同期增加了4.6%，而車輛則減少了7%；專家認為，這一現象有助於促進堵車費徵收區域內商業區的客流量。