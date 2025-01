川普一夜開除政府17位督察長 遭質疑違法

川普總統24日晚間開除至少17名聯邦政府部門獨立的督察長,他們大多數都是在川普第一任期獲任命,在拜登政府留任,主要監督和阻止政府員工舞弊、浪費和濫權。圖為川普25日離開拉斯維加斯,搭機回華府。(美聯社)

川普 總統24日深夜一口氣幾乎開除所有部會裡具有獨立監察暨調查角色的督察長(Inspectors General,IG)。知情人士說,白宮總統人事辦公室(Presidential Personnel Office)主任戈爾(Sergio Gor)寄發電郵通知給遭到解職的督察長寫道,由於「施政優先事項更動」,解職命令立即生效。內閣部會中共計17名督察長被炒魷魚,唯有國土安全部督察長庫法瑞(Joseph V. Cuffari Jr.)、司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)留任。

僅國安部司法部2人留任

美聯社25日報導,有國會議員指出,川普此舉明顯違反政府監督問責的聯邦法律。依法撤換內閣部會督察長,須在30天前先行知會國會,白宮大規模開除的火速行動,連共和黨 資深參議員都表示反對。

聯邦政府中規模最大部會包括國防部、國務院、運輸部、勞工部、衛生部、退伍軍人事務部、住房和城市發展部、內政部、能源部、商務部、財政部、農業部、環境保護署、小型企業署、社會安全局的督察長均遭革職。

撤換督察長須30天前知會國會

聯邦參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)主席、共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)25日發表聲明說,如果有正當理由開除督察長,國會必須知悉。葛拉斯理說:「我希望聽到川普總統進一步說明。無論如何,撤換督察長必須在30天前知會國會的法律規定並沒有執行。」

督察長扮演監督角色,藉以發現和阻止聯邦政府官員和員工的舞弊、浪費和濫用職權。

他們負責調查政府員工違反法律、法規和道德標準的行為,並審查合約、財務和員工績效。

督察長負責監督調查官員

華府政壇爆發「水門案」(Watergate)醜聞後,國會在各個部會設置具有獨立調查權的督察長辦公室,得以針對不當管理、濫用等事項展開內部調查。督察長由總統提名且須通過參院任命,某些督察長在民主黨 、共和黨不同黨派執政期間任職,督察長角色應該保持無黨派和角色獨立。

被開除者多數為川普第一任期任命

華盛頓郵報指出,被開除的大多數督察長都是川普在第一個總統任期所任命,在拜登政府繼續任職。

民主黨稱更方便川普濫權

民主黨與政府監督團體指出,大批督察長遭到革職令人憂心,川普企圖換上對他效忠者,讓對政府占便宜更加方便。

華府非黨派團體「公共服務夥伴組織」(Partnership for Public Service)指出:「督察長堪稱防止壞事發生的巡邏警察(cops on the beat),每年為納稅人省下數百億元。」

華盛頓郵報分析,周一(27日)上班時將出現尷尬,數名遭到開除的督察長已經表示將會照常上班。