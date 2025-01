川普取消出生公民權爭議擴大 已22州提告違憲

在川普總統簽署取消出生子女公民權一天後,22州及2市都向法院提出違憲訴訟,即將展開一場司法戰。華盛頓州檢察長布朗也提告。(美聯社)

川普 總統20日宣誓就職後,晚間便簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship),22州民主黨籍州檢察長及華府特區、舊金山檢察長紛紛向法院提告要求擋下命令,理由是出生公民權屬於既定法律(settled law),總統雖然握有龐大權力,但終究不是帝王。美國公民 自由聯盟(American Civil Liberties Union,ACLU)等倡議團體也在新罕布夏州聯邦區域法院對川普行政命令提告,指控川普政府違反憲法規定及最高法院判例。

根據內容700字的「保護美國公民權的意義與價值」(Protecting the Meaning and Value of American Citizenship)行政命令,無證移民婦女或持合法簽證入境婦女在美國國土產下嬰兒,如果嬰兒父親不是美國公民或綠卡持有人,孩子就無法成為美國公民。行政命令將於簽署後30天生效。

人權團體在麻州波士頓舉行記者會。(路透)

有線電視新聞網(CNN)分析,各州與倡議團體針對出生公民權提告,極可能成為川普二度執政後第一件最高法院官司。22州州檢察長在麻州聯邦法院聯合提告,裁決結果的上訴將由聯邦第一巡迴上訴法院受理,三名上訴法院法官都是民主黨總統任命。新澤西州州檢察長普拉特金(Matt Platkin)說:「總統不能大筆一揮,就讓憲法第14條修正案變成不存在。」白宮則說已準備好面對各州訴訟。

華裔檢察長:訴訟意義重大

對出生公民權有親身體驗的康州華裔檢察長湯偉麟(William Tong)表示,這宗訴訟對他個人意義重大,「第14修正案的意思就是字面意思,如果你生在美國土地,就是美國人,沒什麼好爭論的。但是川普雖然完全錯誤,也無法阻止他嚴重傷害像我的家庭一樣的美國家庭。」

美國公民自由聯盟執行主任羅米洛(Anthony Romero)發表聲明說,對於美國出生兒童拒絕公民權不但違憲,而且是以「魯莽、殘忍手段拋棄美國價值」。他說,對於美國歷史上曾經出現的最嚴重錯誤之一,這道行政命令想要重蹈覆轍,讓在美國出生的某些人永遠淪為次等地位,無法享有身為美國人的所有權利。

川普在行政命令中指示社會安全管理局(Social Security Administration,SSA),命令生效後不得再將沒有出生公民權的孩子視為美國公民,行政命令也指示國務院停止為沒有出生公民權的嬰兒核發美國護照。

民權團體紛加入提告行列

「亞洲法律聯會」(Asian Law Caucus)、「國家民主捍衛者基金」(State Democracy Defenders Fund)、「法律辯護基金」(Legal Defense Fund)等團體加入美國民權聯盟提告行列。

除此之外,川普簽署的其他行政命令包括以外國敵人法驅逐移民、改變經費用途等,都也面臨法律挑戰。