川普就任整肅開始？美海岸防衛隊司令遭解職 JCS前主席官方肖像被撤

美國新任總統川普20日宣誓就職後,國土安全部(DHS)一名資深官員向福斯新聞證實,海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)司令琳達.法根(Linda Fagan)上將已因邊境 、招募和「信任衰退」相關顧慮而遭解職。

今年61歲的法根,2022年獲前總拜登總統提名出任海岸防衛隊第27位司令,除了是第一位女性司令,也是美軍六大軍種的第一位女性首長。但福斯新聞獨家報導,DHS代理部長賀夫曼已解除法根的職務,稱她領導能力不足、行動失敗且無力推進海岸防衛隊的戰略目標。

法根被控缺失包括未能解決邊境安全威脅、在招募和留營方面領導能力不足,採購破冰船和直升機等重要裝備時管理不善,過分注重多元、平等、共融(DEI)措施,以及「纏錨行動(Operation Fouled Anchor)」處裡不當與瞞報引發的「信任衰退」;纏錨行動指是海岸防衛隊對海岸防衛隊官校性侵案的內部調查。

根據報導,法根被控未能有效部署海岸防衛隊資產以支援國家邊境安全,包括攔截芬太尼和其他非法物質,也沒有與DHS進行充分協調,優先進行海上邊界行動。

此外,法根被指在招募人員方面出現重大失誤,不利作戰準備。報導同時指出,法根還讓DEI政策成為優先事項,包括了海岸防衛隊官校,將資源和重心從作戰本質轉移。

ABC新聞同一天報導,美國陸軍退役上將密利 擔任參謀首長聯席會議(JCS)主席時的官方肖像,20日下午從五角大廈 懸掛歷任JCS主席肖像的走廊取下。2名美國官員證實此事,其中一人稱該幅肖像目前去向不明。

密利的JCS主席肖像10日在該走廊舉行揭幕儀式,密利與現已卸任的國防部長奧斯丁均出席。五角大廈記者群最先注意到肖像消失,幾個小時前還懸掛肖像的位置空無一物,目前還不清楚密利肖像被移走原因,ABC新聞已聯繫白宮徵求意見。

BREAKING: General Mark Milley's portrait has been removed from the Pentagon. It was just unveiled 10 days ago. pic.twitter.com/lkHgaTkiXg