我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

TikTok難民「轟炸」小紅書 華人兩樣情

川普就任整肅開始？美海岸防衛隊司令遭解職 JCS前主席官方肖像被撤

編譯周辰陽／即時報導
美國海岸防衛隊司令法根2022年6月1日抵達華府的海岸防衛隊總部，參加就任司令的指揮交接儀式。媒體披露，川普總統上任後法根已遭解職。（路透）
美國海岸防衛隊司令法根2022年6月1日抵達華府的海岸防衛隊總部，參加就任司令的指揮交接儀式。媒體披露，川普總統上任後法根已遭解職。（路透）

美國新任總統川普20日宣誓就職後，國土安全部（DHS）一名資深官員向福斯新聞證實，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）司令琳達．法根（Linda Fagan）上將已因邊境、招募和「信任衰退」相關顧慮而遭解職。

今年61歲的法根，2022年獲前總拜登總統提名出任海岸防衛隊第27位司令，除了是第一位女性司令，也是美軍六大軍種的第一位女性首長。但福斯新聞獨家報導，DHS代理部長賀夫曼已解除法根的職務，稱她領導能力不足、行動失敗且無力推進海岸防衛隊的戰略目標。

法根被控缺失包括未能解決邊境安全威脅、在招募和留營方面領導能力不足，採購破冰船和直升機等重要裝備時管理不善，過分注重多元、平等、共融（DEI）措施，以及「纏錨行動（Operation Fouled Anchor）」處裡不當與瞞報引發的「信任衰退」；纏錨行動指是海岸防衛隊對海岸防衛隊官校性侵案的內部調查。

根據報導，法根被控未能有效部署海岸防衛隊資產以支援國家邊境安全，包括攔截芬太尼和其他非法物質，也沒有與DHS進行充分協調，優先進行海上邊界行動。

此外，法根被指在招募人員方面出現重大失誤，不利作戰準備。報導同時指出，法根還讓DEI政策成為優先事項，包括了海岸防衛隊官校，將資源和重心從作戰本質轉移。

ABC新聞同一天報導，美國陸軍退役上將密利擔任參謀首長聯席會議（JCS）主席時的官方肖像，20日下午從五角大廈懸掛歷任JCS主席肖像的走廊取下。2名美國官員證實此事，其中一人稱該幅肖像目前去向不明。

密利的JCS主席肖像10日在該走廊舉行揭幕儀式，密利與現已卸任的國防部長奧斯丁均出席。五角大廈記者群最先注意到肖像消失，幾個小時前還懸掛肖像的位置空無一物，目前還不清楚密利肖像被移走原因，ABC新聞已聯繫白宮徵求意見。

密利 邊境 五角大廈

上一則

華郵即時分析：川普就職演說 民調充滿希望

下一則

川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性

延伸閱讀

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕
華郵即時分析：川普就職演說 民調充滿希望

華郵即時分析：川普就職演說 民調充滿希望
華府觀禮 民眾盼川普穩住經濟、專注移民

華府觀禮 民眾盼川普穩住經濟、專注移民
川普擬中止聯邦土地出租設風電場 業者成本會再飆高

川普擬中止聯邦土地出租設風電場 業者成本會再飆高

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告