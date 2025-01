川普宣布邊境緊急狀態 取消庇護APP所有申請 移民聞訊爆哭

美國總統川普20日就職演說中宣布美墨邊境 「國家緊急狀態」,美國海關與邊境保護局(CBP )應用程式CBP One也同步在川普宣誓就職的美東時間中午12時,準點關閉移民庇護申請功能,所有申請均被取消,許多在墨西哥等待審批的移民發現後爆哭。

拜登政府在2023年推出CBP One,作為美墨邊界大批庇護申請者的標準作業程序,截至關閉服務前,已有超過90萬名移民藉此獲准進入美國並合法工作。

紐約郵報報導,川普選前不斷揚言「對非法移民 進行更嚴格的打擊」,隨著他重新掌權,美國政府隨即關閉CBP One。

根據CBP官網通知:CBP One的部分功能已於美東時間2025年1月20日中午12時起停止運作,不再允許無證移民提交預先資訊,安排在西南邊境8個入境關口的預約功能也已無法使用,除此之外,既有預約也已全數被取消。

Migrants in Ciudad Juárez who were waiting for their 1 pm CBP1 parole appointments learned 20 minutes ago that the app has shut down & those appointments are no longer valid. pic.twitter.com/F3pNrZyEBR