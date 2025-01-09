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拜登卸任前真心話：續選必贏川普 但無力再做四年

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統接受「今日美國」專訪表示，他相信自己可擊敗川普，但懷疑能否有活力做完四年。(路透)
拜登總統接受「今日美國」專訪表示，他相信自己可擊敗川普，但懷疑能否有活力做完四年。(路透)

拜登總統即將步下縱橫數十年的政治舞台，但他仍然認為自己若非「被迫」退選，仍可以擊敗對手川普

82歲的拜登將於1月20日卸任，是美國歷史上年齡最高的在位總統，去年競選期間與川普電視辯論的災難性表現，讓他的心智能力遭到質疑，之後退出大選。

他在「今日美國報」(USA Today) 8 日刊登的專訪裡，在問到他是否相信自己可能在大選擊敗川普時回應說：「我認為是的。」不過他也懷疑自己是否有足夠的活力做完四年。

拜登是於1月5日在白宮總統辦公室，接受「今日美國報」華盛頓分社社長蘇珊‧佩奇 (Susan Page) 一次罕有的報紙訪問，其間談及不少問題。

拜登聲稱他原本沒打算參加2020年總統競選，結果擊敗川普。當知道川普2024年尋求連任時，「我真的認為我最有機會擊敗他，但我也沒想過當我85 、86歲時還能夠當總統，所以討論了交棒之事。」他退選後力推副總統賀錦麗代為出征，結果敗給川普。

拜登說，「儘管到目前為止我一切都很好，但誰會知道當我86歲時會變成甚麼樣子？」

拜登受訪時，也談到考慮在川普上任前，先對一些被視為「川普敵人」的人先行特赦，但迄今仍未決定，可能人選包括前共和黨眾議員麗茲．錢尼和領導回應新冠疫情的佛奇。

拜登說在白宮與當選的川普會面時，曾向對方說「沒必要試圖算舊帳，這也不符合你的利益。」但川普沒作任何回應，「他基本上只是聽著」。

拜登在訪問裡表示，他最大的遺憾是未能挑戰錯誤訊息，包括元旦日在紐奧良發生的嚴重汽車撞人的恐怖攻擊事件，川普暗示肇事司機是無證移民，拜登在訪問予以猛烈批評，聲稱他「以不說真話而聞名」。

而拜登說，他「最大的擔憂」是川普會取消 2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act) 裡，應對氣候危機的政策內容。

U.S. President Joe Biden and first lady ...
U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden gesture, before boarding Air Force One, in Los Angeles, California, U.S., January 8, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque【作者：路透通訊社，日期：2025-01-08，數位典藏序號：20250109042447654】

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