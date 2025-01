拜登卸任前真心話：續選必贏川普 但無力再做四年

拜登總統接受「今日美國」專訪表示,他相信自己可擊敗川普,但懷疑能否有活力做完四年。(路透)

拜登 總統即將步下縱橫數十年的政治舞台,但他仍然認為自己若非「被迫」退選,仍可以擊敗對手川普 。

82歲的拜登將於1月20日卸任,是美國歷史上年齡最高的在位總統,去年競選期間與川普電視辯論的災難性表現,讓他的心智能力遭到質疑,之後退出大選。

他在「今日美國報」(USA Today) 8 日刊登的專訪裡,在問到他是否相信自己可能在大選擊敗川普時回應說:「我認為是的。」不過他也懷疑自己是否有足夠的活力做完四年。

拜登是於1月5日在白宮 總統辦公室,接受「今日美國報」華盛頓分社社長蘇珊‧佩奇 (Susan Page) 一次罕有的報紙訪問,其間談及不少問題。

拜登聲稱他原本沒打算參加2020年總統競選,結果擊敗川普。當知道川普2024年尋求連任時,「我真的認為我最有機會擊敗他,但我也沒想過當我85 、86歲時還能夠當總統,所以討論了交棒之事。」他退選後力推副總統賀錦麗代為出征,結果敗給川普。

拜登說,「儘管到目前為止我一切都很好,但誰會知道當我86歲時會變成甚麼樣子?」

拜登受訪時,也談到考慮在川普上任前,先對一些被視為「川普敵人」的人先行特赦,但迄今仍未決定,可能人選包括前共和黨眾議員麗茲.錢尼和領導回應新冠疫情的佛奇。

拜登說在白宮與當選的川普會面時,曾向對方說「沒必要試圖算舊帳,這也不符合你的利益。」但川普沒作任何回應,「他基本上只是聽著」。

拜登在訪問裡表示,他最大的遺憾是未能挑戰錯誤訊息,包括元旦日在紐奧良發生的嚴重汽車撞人的恐怖攻擊事件,川普暗示肇事司機是無證移民,拜登在訪問予以猛烈批評,聲稱他「以不說真話而聞名」。