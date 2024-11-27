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川普聯手馬斯克 確保美國稱霸太空、持續領先中國

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川普聯手馬斯克 確保美國稱霸太空、持續領先中國

記者顏伶如／即時報導
19日，當選總統川普和科技富豪馬斯克，在德州一同觀看美國太空探索科技公司(SpaceX)火箭的測試起飛。路透
19日，當選總統川普和科技富豪馬斯克，在德州一同觀看美國太空探索科技公司(SpaceX)火箭的測試起飛。路透

新聞周刊(Newsweek)27日報導，總統當選人川普上台後將與科技富豪馬斯克(Elon Musk)聯手，為成立已66年的美國國家航空暨太空總署(NASA)大幅改革；太空防衛將是川普政府重點項目之一，面對中國太空計畫迅速崛起，川普將促成國家太空總署跟馬斯克的美國太空探索科技公司(SpaceX)密切合作，確保美國持續稱霸太空，不被中國超越。

根據國家太空總署規畫， 「阿提米絲」計畫(Artemis)2026年9月將再次把人類送上月球，到時候川普將成為歷史上第二位跟月球通電話的總統。美國太空人上一次登陸月球是1972年。

專家指出，到了2026年時，國家太空總署角色將有大規模轉變，包括與私人企業發展更密切合作、推動火星探索計畫，同時鎖定美國在地球與太空的頭號競爭對手：中國。

川普第一任執政期間於2017年成立「阿提米絲」計畫，並在美軍創立1947年以來的新部門美國太空軍(U.S. Space Force)。美國行星學會(Planetary Society)太空政策長狄瑞(Casey Dreie)說，川普太空計畫成功主要歸功於兩黨支持。

新聞周刊分析，國家太空總署未來幾年的計畫必須有各界支持才能實現。美國國家學院(U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)10月份公布名稱為「站在十字路口的國家太空總署」(NASA at a Crossroads)報告指出，基礎設備老舊、以短期目標為優先的壓力、缺乏管理效率等，都是太空總署面臨的挑戰。

更新設備需要經費，但太空總署預算被國會刪減2%，即將率領政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)的馬斯克說要砍聯邦政五2兆預算，恐讓太空總署財源更加緊縮。

報導指出，能讓太空總署節省大筆開銷的省錢方案，對馬斯克來說恐將涉及利益衝突。太空總署研發的「太空發射系統」(Space Launch System，SLS)只能單次使用的火箭每次發射要價約41億，但馬斯克太空探索科技公司正努力讓「星艦」(Starship)火箭發射成本控制在1000萬元以下。

英國杜倫大學(Durham University)太空法副教授布朗特(P.J. Blount)說，馬斯克對美國太空總署而言如同雙面刃，倘若馬斯克在決策過程擁有重大影響力，引發質疑將包括政府究竟是真心促進太空產業蓬勃發展，還是要讓某個層面的特定太空活動變成壟斷局面。

布朗特指出，太空總署的角色應該擴大，不是純粹只向私人企業購買服務而已，太空總署要把重心放在科學主導、對整體社會有益的任務。

太空人 馬斯克 川普

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