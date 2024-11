川普聯手馬斯克 確保美國稱霸太空、持續領先中國

19日,當選總統川普和科技富豪馬斯克,在德州一同觀看美國太空探索科技公司(SpaceX)火箭的測試起飛。路透

新聞周刊(Newsweek)27日報導,總統當選人川普 上台後將與科技富豪馬斯克 (Elon Musk)聯手,為成立已66年的美國國家航空暨太空總署(NASA)大幅改革;太空防衛將是川普政府重點項目之一,面對中國太空計畫迅速崛起,川普將促成國家太空總署跟馬斯克的美國太空探索科技公司(SpaceX)密切合作,確保美國持續稱霸太空,不被中國超越。

根據國家太空總署規畫, 「阿提米絲」計畫(Artemis)2026年9月將再次把人類送上月球,到時候川普將成為歷史上第二位跟月球通電話的總統。美國太空人 上一次登陸月球是1972年。

專家指出,到了2026年時,國家太空總署角色將有大規模轉變,包括與私人企業發展更密切合作、推動火星探索計畫,同時鎖定美國在地球與太空的頭號競爭對手:中國。

川普第一任執政期間於2017年成立「阿提米絲」計畫,並在美軍創立1947年以來的新部門美國太空軍(U.S. Space Force)。美國行星學會(Planetary Society)太空政策長狄瑞(Casey Dreie)說,川普太空計畫成功主要歸功於兩黨支持。

新聞周刊分析,國家太空總署未來幾年的計畫必須有各界支持才能實現。美國國家學院(U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)10月份公布名稱為「站在十字路口的國家太空總署」(NASA at a Crossroads)報告指出,基礎設備老舊、以短期目標為優先的壓力、缺乏管理效率等,都是太空總署面臨的挑戰。

更新設備需要經費,但太空總署預算被國會刪減2%,即將率領政府效率部(Department of government efficiency,DOGE)的馬斯克說要砍聯邦政五2兆預算,恐讓太空總署財源更加緊縮。

報導指出,能讓太空總署節省大筆開銷的省錢方案,對馬斯克來說恐將涉及利益衝突。太空總署研發的「太空發射系統」(Space Launch System,SLS)只能單次使用的火箭每次發射要價約41億,但馬斯克太空探索科技公司正努力讓「星艦」(Starship)火箭發射成本控制在1000萬元以下。

英國杜倫大學(Durham University)太空法副教授布朗特(P.J. Blount)說,馬斯克對美國太空總署而言如同雙面刃,倘若馬斯克在決策過程擁有重大影響力,引發質疑將包括政府究竟是真心促進太空產業蓬勃發展,還是要讓某個層面的特定太空活動變成壟斷局面。

布朗特指出,太空總署的角色應該擴大,不是純粹只向私人企業購買服務而已,太空總署要把重心放在科學主導、對整體社會有益的任務。